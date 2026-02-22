Спорт:

Бившата говорителка на Зеленски: Ако продължава така, ще остане сам в Украйна (ВИДЕО)

Юлия Мендел, която в продължение на две години бе прессекретар на Володимир Зеленски, публикува видео от телевизионния сериал "Слуга на народа" (популярният сериал от 2015 г., който направи известен Зеленски и в който той играеше ролята на учителя по история Василий Голобородко, станал президент на Украйна). Тя заяви, че Зеленски тласка Украйна към катастрофа и че ако продължава така, рискува да се окаже сам в страната след като всички заминат зад граница.

"Преследването на недостижими идеали за "справедлив" мир – условия, които никога не могат реалистично да съществуват – само гарантира, че ще губим все повече хора и земя с всеки следващ ден. Кой знае: може би един ден Зеленски ще трябва да се върне към ролята си от "Слуга на народа".

В онази известна сцена в съня си той шофира из пустия Киев, напразно търсейки поне една жива душа. В крайна сметка той осъзнава, че всички просто са заминали на работа в чужбина. В днешната сурова реалност, ако войната се проточи, всеки, който все още може, ще си тръгне по същата причина – не заради мечта, а просто масово излизане зад граница, за да оцелееш", пише Мендел в профила си в социалната мрежа Х.

