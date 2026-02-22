Семена на плодове, които да започнете сега за по-ранна пролетна реколта

Само защото навън е студено, не означава, че не можете да сеете семена! Сега е идеалното време да планирате градината на мечтите си. Със сеитбата на семена на закрито можете ефективно да победите сезоните, като отгледате здрави разсади преди последната дата на сланите. По този начин, когато сланата отмине, ще имате зрели растения, готови за разсаждане. Листните зеленчуци и билките не са единствените растения, които трябва да сеете сега - сочните плодове също ценят преднина по време на вегетационния период. Помислете за сладката, захарна плът на ягода или луксозно меката плът на узрял пъпеш. Започнете да сеете семената им сега и ще имате изобилие от плодове, на които да се наслаждавате от пролетта до есента.

За да посеете семена на закрито, ще ви трябват саксии за растения, тави, почва за саксии, подложка за отопление на разсад и естествена слънчева светлина или лампи за отглеждане. Ще ви е необходим и източник на вода наблизо за поливане на разсада. Не на последно място, ще ви трябват семена по ваш избор. Изберете любимите си сортове плодове или изберете класически, изпитани и доказани сортове. Не забравяйте да изберете сортове, които виреят във вашия регион. Тези материали не би трябвало да ви разорят и не е нужно да купувате нови материали всяка година.

Ягода

Ягодите (Fragaria) радват домашния градинар с пресни плодове всяка година. Те са многогодишни, което означава, че растенията живеят година след година и дават плодове всяка пролет, лято или есен. Повечето градинари купуват ягодови разсад от магазина през пролетта, но можете да посеете семена сега за по-ранна реколта! Няма да се налага да чакате пролетните растения да пристигнат в разсадника. Покълнете семената на ягодите възможно най-скоро в средно големи саксии, след което ги оставете да престоят на закрито, докато земята се размрази. Колкото повече време имат да растат, толкова по-рано можете да очаквате да съберете пресни ягоди.

Череша

Черешата (Physalis pruinosa) е по-лесен за отглеждане алтернативен вид домат. Плодовете ѝ приличат на домати с хартиени обвивки. Под обвивките се крият оранжеви „череши“ със специален вкус. Те са тръпчиви, леко сладки и не се различават от никой друг плод, който сте опитвали. Растенията се нуждаят от около 65 дни, за да узреят от семената до прибирането на реколтата, но са устойчиви на слана. Вместо да чакате, започнете със семената на закрито 6 до 7 седмици преди последните слани. Ще имате зрели растения, готови за разсаждане след датата на сланата, вместо да се налага да чакате разсадът да узрее през пролетта.

Диня

По-добре е да сеете вкусна диня (Citrullus lanatus) директно в земята, отколкото в саксии. Растенията имат чувствителни корени, на които им е необходимо време да се възстановят, ако са повредени. Изключение правят производителите в региони с кратко лято. Дините покълват, когато почвата е 21 градуса по Целзий или по-висока. Ще трябва да изчакате земята да се затопли до тази температура, когато сеете директно. При разсаждане, всичко, което трябва да направите, е да закалите разсада и да го засадите, когато почвата е 18 градуса по Целзий или по-висока. Ще имате предимство в производството на пролетна диня, като посеете семена сега.

Пъпеш

Пъпешите (Cucumis melo) предлагат богат избор от опции - има канталупи, медени роси, мускусни пъпеши и зимни пъпеши, всички с различни вкусове, текстури и външен вид. Всички те са сочни и възхитително сладки! Пъпешите, подобно на дините, се възползват от директната сеитба. Те се нуждаят от по-малко време за узряване от дините, въпреки че все пак се нуждаят от преднина в градини с кратко лято. Засейте семената на закрито 2 до 4 седмици преди последната слана. Изчакайте разсадът да развие 2 или повече истински листа, след което проверете почвата. Можете спокойно да ги пресадите, след като температурата достигне 65 градуса по Фаренхайт или по-висока.