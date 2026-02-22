Най-честите причини за замъглено зрение сутрин

Вместо спокойно пробуждане, утрото ви посреща с неприятно усещане в очите. Посягате към мобилния си телефон, за да проверите часа, но цифрите на екрана остават размазани. Мигате веднъж, после отново, но зрението ви не се изостря. Всичко, което усещате, е лека болка или парене в очите. Това преживяване не е необичайно

Според офталмолога Уес Имлър , това обикновено е временно явление, което бързо отшумява. Понякога обаче сутрешният дискомфорт може да е знак, че е необходим преглед от лекар.

Сухота в очите

Една от най-честите причини е синдромът на сухото око. По време на сън тялото естествено произвежда по-малко сълзи и мигането – което обикновено разпределя слъзния филм равномерно по повърхността на окото – спира. Ако слъзният филм е нестабилен или се изпарява твърде бързо, роговицата може да изсъхне за една нощ. Сутрин това се проявява като парене, драскане или усещане, сякаш имате пясък под клепачите. Отоплението през зимата, вентилаторите, климатиците и някои лекарства допълнително влошават проблема. За мнозина дискомфортът отшумява скоро след събуждането, когато отново започваме да мигаме и производството на сълзи се увеличава.

Алергии

Алергиите са друга често срещана причина за сутрешно дразнене на очите. Прахови акари, пърхот от домашни любимци и сезонен цветен прашец могат да се заселят върху възглавници и чаршафи. Нощното излагане на слънце причинява възпаление на конюнктивата - тънката мембрана, която покрива бялото на очите и вътрешната страна на клепачите. Сутрин може да се появят зачервяване, леко подуване и силно желание за триене на очите. Сърбежът е типичен симптом на алергично възпаление, а секретът обикновено е воднист, за разлика от по-гъстия секрет при инфекции.

Гледане на екрани

Съвременните навици също оказват влияние. Продължителното взиране в екраните на лаптопи, таблети и смартфони намалява честотата на мигане. Непълното мигане ускорява изпаряването на сълзите и води до изсушаване на повърхността на окото. Ако прекарвате дълго време в гледане на сериали или скролване в телефона си през нощта, очите ви може вече да са уморени, преди да заспите. Намаленото производство на сълзи през нощта допълнително засилва дразненето, така че се събуждате с възпалени или светлочувствителни очи.

Спане с полуотворени очи

В някои случаи проблемът не е само сухота, но и оголване на роговицата. Нощният лагофталм възниква, когато клепачите не се затварят напълно по време на сън. Дори малка празнина може да остави част от роговицата оголена в продължение на часове. Сълзите се изпаряват, повърхността изсъхва и могат да възникнат леки увреждания. Хората с това състояние често описват остра болка при събуждане, изключителна чувствителност към светлина или усещане за чуждо тяло в окото.

Рецидивираща ерозия на роговицата

Съществува и състояние, наречено рецидивираща ерозия на роговицата, което може да се развие след предишно нараняване на окото. Докато роговицата заздравява, повърхностните клетки понякога не прилепват плътно към повърхността. По време на сън клепачът може леко да се залепи за роговицата и когато се отвори сутрин, може да издърпа тези чувствителни клетки и да създаде отново малко нараняване. Резултатът може да бъде внезапна и интензивна болка, много по-силна от нормалната сухота.

Конюнктивит

Конюнктивитът, известен още като „конюнктивит“, може да причини зачервяване и секрет, който изсъхва за една нощ. Още по-сериозни са инфекциите на роговицата, които могат да доведат до язви, със силна болка, замъглено зрение и изключителна чувствителност към светлина. Тези състояния изискват незабавна медицинска намеса, за да се предотвратят трайни