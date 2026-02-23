Правителството на Гюров:

СДВР получава нов паркинг за иззети автомобили

23 февруари 2026, 6:05 часа 384 прочитания 0 коментара
СДВР получава нов паркинг за иззети автомобили

СДВР ще получи нов паркинг, на който да съхранява иззетите автомобили. Той е предоставен безвъзмездно от кмета на район „Красна поляна" за срок от 10 години, предаде Нова телевизия. Само за изминалото денонощие МВР е установило 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. От тях 11 са шофирали с над 1, 2 промила алкохол в кръвта, а двама са отказали да бъдат тествани. Трима шофьори са засечени да шофират под въздействие на наркотични вещества.

По-скъпи "паяци"

Снимка: БГНЕС

По-скъпо за наказателен паркинг в София, но не само: Натиск и за по-скъпи "паяци". Причината за вдигане на цената за престой за наказателните паркинги от 1 март тази година, е, че това е наказателен паркинг, не паркинг престой. С тази мярка искаме да намалим нарушителите, които посещават този паркинг. Освен това цената не е променяна от 2008 г.

Той обясни, че очаква и цените за репатриране на автомобили да се повиши. Тази цена обаче се определя от Столичния общински съвет (СОС). „Силно се надявам, че таксата за репатриране на неправилно паркираните коли с паяк ще бъде увеличена, тъй като не е достатъчна“, каза Симеонов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Служителят на ЦГМ се надява хората да са по-отговорни, да не паркират на инвалидни места, да не паркират на спирки, тъй като това води до забавяне. „Има изключително много нарушители, за които тази санкция не е достатъчна. Надявам се да намалеят“, добави той.

Инж. Ангел Попов заяви от своя страна, че мярката с повишаването на цените на наказателните паркинги е като повишаването на глобите на КАТ и няма да даде резултат. „Има много нарушители в София, но има и много капани и неправилно поставени табели, които подвеждат хората. Онзи ден видях, че се вдигат коли пред магазини, аптеки, училища и детски градини, а не тези, паркирали на спирката“, каза той.

Според него един добър градски транспорт ще ни свали от колите. Освен това трябва да има и места за паркиране. „Ние трябва да има къде да спираме“, каза той.

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
МВР СДВР наказателен паркинг
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес