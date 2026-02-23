СДВР получава нов паркинг за иззети автомобили

СДВР ще получи нов паркинг, на който да съхранява иззетите автомобили. Той е предоставен безвъзмездно от кмета на район „Красна поляна" за срок от 10 години, предаде Нова телевизия. Само за изминалото денонощие МВР е установило 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. От тях 11 са шофирали с над 1, 2 промила алкохол в кръвта, а двама са отказали да бъдат тествани. Трима шофьори са засечени да шофират под въздействие на наркотични вещества.

По-скъпи "паяци"

Снимка: БГНЕС

По-скъпо за наказателен паркинг в София, но не само: Натиск и за по-скъпи "паяци". Причината за вдигане на цената за престой за наказателните паркинги от 1 март тази година, е, че това е наказателен паркинг, не паркинг престой. С тази мярка искаме да намалим нарушителите, които посещават този паркинг. Освен това цената не е променяна от 2008 г.

Той обясни, че очаква и цените за репатриране на автомобили да се повиши. Тази цена обаче се определя от Столичния общински съвет (СОС). „Силно се надявам, че таксата за репатриране на неправилно паркираните коли с паяк ще бъде увеличена, тъй като не е достатъчна“, каза Симеонов.

Служителят на ЦГМ се надява хората да са по-отговорни, да не паркират на инвалидни места, да не паркират на спирки, тъй като това води до забавяне. „Има изключително много нарушители, за които тази санкция не е достатъчна. Надявам се да намалеят“, добави той.

Инж. Ангел Попов заяви от своя страна, че мярката с повишаването на цените на наказателните паркинги е като повишаването на глобите на КАТ и няма да даде резултат. „Има много нарушители в София, но има и много капани и неправилно поставени табели, които подвеждат хората. Онзи ден видях, че се вдигат коли пред магазини, аптеки, училища и детски градини, а не тези, паркирали на спирката“, каза той.

Според него един добър градски транспорт ще ни свали от колите. Освен това трябва да има и места за паркиране. „Ние трябва да има къде да спираме“, каза той.