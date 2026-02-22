Веласкес похвали Левски, но отправи и критика след изключително важната победа над ЦСКА 1948

Наставникът на Левски Хулио Веласкес похвали футболистите си за начина, по който са реагирали в хода на двубоя срещу ЦСКА 1948. "Сините" направиха обрат след ранно инкасиран гол, като испанският специалист заяви, че е горд с играчите си заради това, че са се справили със задачите си на терена и са се придържали към първоначалния план. Той все пак бе критичен към представянето на Левски във фаза в защита през първото полувреме - нещо, което е било коригирано за втората част чрез скъсяване на дистанцията до противниковите играчи.

Разборът на Хулио Веласкес за мача с ЦСКА 1948

"Направихме добър мач. През първата част доминирахме, направихме хубави неща, когато притежавахме топката. Изключително присъствие в противниковата половина. Създадохме и доста положения, при които можехме да отбележим гол. Истината е, че не стояхме добре в моментите, в които трябваше да се защитаваме. И пример за това е голът, който получихме, както е истина, че при първата възможност на противника той успя да отбележи. Това беше и единственото им положение през първото полувреме, докато ние натрупахме доста положения, от които можехме да отбележим", заяви Веласкес.

"През втората част подобрихме разстоянията между нас, когато се защитаваме. С топка пък търсихме да създадем повече мощ в офанзивен план, с числено преимущество в атака. Око-Флекс да се включва като втори нападател, Търдин да влиза навътре, а това пък даде повече пространство на Майкон да се включва и да си сменят позициите. Считам, че победата е напълно заслужена."

"Много високо искам да оценя емоционалното равновесие, което показа отборът през първото полувреме. Знаехме, че сме по-добрия отбор, и след като получихме гола, продължихме да играем по същия начин, без да прибързваме. Отборът ни атакуваше много добре. Трябваше да коригираме дистанцията до свободните противникови играчи при контраатаки. Много съм горд с моите футболисти от отношението и начина на игра. Днес беше изключително важно да спечелим тук, заради което съм много доволен за момчетата и клуба."

"Ако анализираме обективно първото полувреме, нормалното беше да се приберем с резултат в наша полза. Получихме гол и отговорихме по много добър начин", завърши Веласкес.

