Левски обърна 10 от ЦСКА 1948 и се откъсна още повече на върха в Първа лига

Отборът на Левски успя да победи ЦСКА 1948 с 3:1 като гост след обрат в среща от 22-ия кръг на Първа лига. "Сините" изостанаха в резултата след ранен красив гол на Хосе Мартинес, но след това бяха подпомогнати след глупав червен картон на Адама Траоре още в 34-ата минута. След това хората на Хулио Веласкес се възползваха, като Мазир Сула изравни до почивката, а през второто полувреме новите попълнения Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа добавиха по още един гол.

Левски победи ЦСКА 1948 в Бистрица

ЦСКА 1948 започна по перфектен начин срещата, отбелязвайки страхотно ранно попадение. В шестата минута Хосе Мартинес успя да овладее труден пас, а след това нанесе мощен удар от дистанция, който порази вратата на Светослав Вуцов. Левски веднага показа реакция, като в 18-ата минута бе много близо до изравнителен гол. Центриране от десния фланг намери Мустафа Сангаре, който стреля необезпокоявано с глава, а стражът на ЦСКА 1948 Петър Маринов изби удара му в страничната греда.

В 34-ата минута Адама Траоре от ЦСКА 1948 си изкара глупав червен картон. Той вече имаше показан жълт картон и не успя да спре позволено Евертон Бала на фланга, като на няколко пъти опита да го фаулира, а накрая му влезе остро отзад, заради което бе изгонен. Действията на Траоре бяха глупави, тъй като дори не спираше опасна атака.

Малко по-късно Левски създаде нова опасна голова ситуация, но трима играчи на "сините" не успяха да нанесат завършващ удар, като и стражът Маринов имаше роля за това. След това пък Евертон Бала получи подаване от Сангаре на чиста позиция за гол, но не успя да уцели вратата.

В края на полувремето Левски стигна и до изравнителен гол. Евертон Бала успя да нанесе нещо средно между удар и подаване, за да може Мазир Сула да направи добавка и да вкара. Попадението първоначално бе отменено, но след намесата на ВАР голът бе признат, за да се стигне до 1:1.

Новите попълнения Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа отново се разписаха за "сините"

През втората част Левски продължи да доминира на терена и стигна до втори гол. В 58-ата минута Гашпер Търдин изведе Майкон по левия фланг, а той центрира остро по земя в наказателното поле. Армстронг Око-Флекс се измъкна зад отбраната на ЦСКА 1948 и успя да нанесе завършващ удар за 2:1 в полза на "сините".

В 80-ата минута Левски отново вкара топката в мрежата на съперника. Майкон направи фантастично извеждащо подаване за Радослав Кирилов, който се измъкна зад отбраната на ЦСКА 1948 и успя да се разпише. Попадението обаче бе отменено заради засада, а ВАР потвърди, че Кирилов е бил в нередовна позиция, макар и ситуацията да бе много тънка.

Малко след това Левски получи дузпа, но точно преди отсъждането ѝ играч на "сините" бе в положение на засада - и отново тънка ситуация, но ВАР потвърди решението на терен. Няколко минути по-късно Левски все пак стигна до трети гол. Гостите нахлуха с няколко човека в наказателното поле на ЦСКА 1948, а накрая Майкон подаде за резервата Хуан Переа, който успя да се разпише и да вкара втория си гол с екипа на "сините" - 3:1.

Левски излезе с 10 точки пред Лудогорец и с 13 пред ЦСКА и ЦСКА 1948

С победата Левски увеличи преднината си на върха в Първа лига, като има 53 точки - с 10 пред втория Лудогорец, който в понеделник гостува на Ботев Пловдив, както и с 13 пред третия ЦСКА и четвъртия ЦСКА 1948. В следващия кръг "сините" домакинстват на Локомотив София. За ЦСКА 1948, който допусна трета поредна загуба във всички турнири, предстои гостуване на Славия.