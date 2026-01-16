ЦСКА събра 10 000 евро в подкрепа на Любо Пенев

31-кратният шампион на България ЦСКА събра близо 10 000 евро от кампанията за подпомагане на лечението на легендарния нападател Любослав Пенев, съобщиха от клуба. Средствата са от продажбата на специална лимитирана тениска с лика на Ел Голеадор. Това е поредната кампания, чрез която ЦСКА успява да набере средства за лечението на клубната си легенда, която вече няколко месеца минава през терапии в болнично заведение в Германия.

ЦСКА и феновете продължават с подкрепата си към Любо Пенев

"Благодарение на всички вас, които се включихте в кампанията със специалните фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, към момента събраната сума възлиза на 9855.30 евро (19.275.300 лв). Вашата съпричастност и подкрепа показват още веднъж какво означава да си част от червеното семейство", написаха от ЦСКА.

"Кампанията продължава! Всеки, който все още не е закупил фланелката, може да го направи в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12, във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra' Shop. Заедно сме по-силни!", допълниха от стадион "Българска армия". Иначе по-рано стана ясно, че Любо Пенев се чувства добре и вече иска да се прибере у дома.

