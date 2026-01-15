Най-после добри новини за състоянието на Любослав Пенев

Легендата на българския футбол Любослав Пенев, който се бори с рак, се чувства добре и иска да се прибере в България след 3 месеца интензивно лечение в Германия. Тази информация се разпространи в последните часове, като бе съобщена и от популярния телевизионен водещ Ники Кънчев в профила му във Фейсбук. В последните дни и седмици имаше оскъдна информация за състоянието на Пенев, но сега най-после се съобщава за подобрение.

Ники Кънчев за Любо Пенев: "Истински боец!"

"Браво, Любо! Истински боец!", написа Ники Кънчев към новината, че Пенев се чувства добре и вече иска да се прибере в България. Припомняме, че в края на ноември стана ясно, че Любослав Пенев се бори с коварна болест, като веднага се организираха кампании в негова подкрепа, а много хора се притекоха на помощ - морално и финансово.

Още: Ново 20! Има реална опасност ЦСКА да загуби фундаментален играч без пари

Заради лечението си в Германия Любо Пенев не успя да присъства на поклонението на чичо си - Димитър Пенев, който почина в началото на 2026-та. "Прости ми, че не успях да те изпратя лично", бяха думите на Ел Голеадор. Припомняме, че Любослав Пенев се бори с коварна болест и преди повече от 30 години - в навечерието на Световното в САЩ през 1994 г., заради което и пропусна историческия за България форум.

Иначе с коварно заболяване се бори и друга легенда - Петър Хубчев, докато Борислав Михайлов прекара инсулт и все още не е напълно възстановен, като информацията за състоянието и на двамата е оскъдна.

Още: Кирил Домусчиев засипа с похвали Валтер Папазки: На прав път е! Дай Боже всички отбори да имат такъв собственик