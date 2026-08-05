Сто дни Радев на власт: Как се справят управляващите? Коментар на Павел Вълчев (ВИДЕО)

"Изследването, което проведохме, беше на прага на стоте дни. Тоест хората вече очакват мерките и идеите на новото управление. Правителтвото засега има позитивен рейтинг на доверие. Има обаче и повишена критичност на неговата работа." Това заяви в предаването "Студио Actualno" социологът от агенция “Алфа Рисърч” Павел Вълчев, коментирайки стоте дни управление на кабинета "Радев".

По думите на Вълчев важното за хората са високите цени и битката с корупцията. "Точно в тази посока са взети мерки, тъй като и хората оценяват дълбочината на проблемите. В същото време обаче социологът уточни, че е налице критичност към определени политики. Доверието в Радев е по-високо от това на правителтвото, той действа като защитен щит", посочи социологът.

"Аз не смятам, че има голям драматизъм, нормално е опозицията да ги критикува, не считам, че има извънредно отношение към това правителство и управление. Не усещаме и социално напрежение, което да изкара хората на улицата", подчерта Павел Вълчев.

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"Към момента виждаме едно отлагане на мерките, което се обяснява от управляващите с наследството на останалите. С новия бюджет обаче оправданието ще е по-трудно", каза Вълчев. Той подчерта, че в изследванията на агенцията става ясно, че хората от една страна приемат оправданията за лошото наследство, но от друга страна, хората са гласували, за да се очертае една по-широка перспектива, стана ясно още от думите на социология.

Целия разговор гледайте във видеото.

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