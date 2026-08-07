Кабинетът "Радев":

"Въпросът не е кой ще държи бухалката, а да я няма": Мирчев пита Радев за съдебната реформа

07 август 2026, 14:21 часа 768 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Въпросът не е кой ще държи бухалката, а да я няма": Мирчев пита Радев за съдебната реформа

"Въпросът не е кой ще държи бухалката. Въпросът е най-после да няма бухалка", заявява в свой пост в социалната мрежа "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и призовава за съдебна реформа, тъй като според него сега не е време Радев да описва системата като наблюдател отстрани, нито управляващите да се надпреварват във възмущения, а да се каже какво конкретно ще направи мнозинството, за да промени този модел.

"Защото с властта идва и отговорността. Въпросът вече е: каква реформа предлагат? Как ще променят правилата, които позволяват този модел да се възпроизвежда", посочва още Мирчев. 

По думите му Радев е прекарал почти десетилетие на най-високия държавен пост и като президент е имал огромна публична трибуна, собствено право на конституционна инициатива и девет години е наблюдавал същите системни дефекти, за които гражданското общество и демократичната общност говорят отдавна. ОЩЕ: Часове след като го освободиха: Пак арестуваха лидера на "ДПС-Ново начало" в Бургас

Какъв е поводът?

Поводът за призивите на Мирчев са констатациите на прокуратурата, че областният лидер на ДПС - Бургас Христо Широков е извън страната, въпреки че държавното обвинение му е повдигнало обвинение по разследването за ВиК - Бургас. 

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"Широков първо беше арестуван в Поморие и откаран за разпит в Кърджали, после освободен, а само часове по-късно отново задържан - този път в Бургас по разследването за ВиК. Ден по-късно отново беше на свобода. Преди дни Румен Радев се възмути на заседание на Министерския съвет как делото е било прехвърляно между прокуратури, как материалите са пътували, как прокурор след прокурор си е давал отвод и как накрая разследването е било на път да бъде „смачкано“, коментира още Мирчев, определйки това като удобно развитие, което поражда още въпроси. 

"Попитахме премиера и от парламентарната трибуна: сега ли разбра как работи този модел?", допълва още Мирчев, изтъквайки, че възмущението в момента не е достатъчно. ОЩЕ: След разпит: Освободиха лидера на ДПС в Бургас

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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