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"Съхранихме го от користно посегателство": Радев за безценния емигрантски архив в Гоце Делчев (ВИДЕО)

05 август 2026, 17:20 часа 684 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Съхранихме го от користно посегателство": Радев за безценния емигрантски архив в Гоце Делчев (ВИДЕО)

Ние не просто придобихме едни безценни архиви – съхранихме едно безценно свидетелство от користни посегателства", заяви министър-председателят Румен Радев след като българската държава придоби сградата и архивното наследство на Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“. По думите му този архив е свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение, за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на XX век.

„След петнайсет години умуване България придоби Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Гаджев“.

Радев увери, че българското правителство ще продължи да отстоява историческата истина, паметта и честта на предците ни и занапред. ОЩЕ: "Днес България пое отговорността да съхрани една мечта": Наследниците на Иван и Тодор Гаджеви дариха техния архив на държавата (СНИМКИ)

Какво се съхранява в института?

Днес в Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“ (ИИБЕСА) се помещават библиотека, архив и музей.

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Библиотеката, чиито фондове се комплектуват от 1970 година, притежава най-голямата сбирка от научни книги и периодични издания по проблемите на българската емиграция в Северна Америка и по света.

Основна част от съдържанието на книжния фонд (над 30 на сто) е свързана с историята на България. Много от книгите са издадени в Северна Америка и Европа и днес представляват библиографска рядкост, като немалка част са притежание единствено на библиотеката на ИИБЕСА. ОЩЕ: "Историческа справедливост“: Държавата се ангажира да спаси ценен емигрантски архив в Гоце Делчев (СНИМКИ)

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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