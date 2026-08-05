"Радев ни превърна в резил, Йотова е негова послушница": Говори Корнелия Нинова (ВИДЕО)

"Много се надявам този път Борисов да е приключил. Помня времето, когато правихме правителството с ПП и ДБ и се говореше как Бойко си отиде, край, няма да се върне. Тогава ги предупредих - внимавайте, ще го върнете на бял кон, ако се сглобявате с него. Един колега излезе на трибуната и каза: "Бойко няма да се върне и на магаре, ти за бял кон говориш". Сега се надявам да няма такова връщане, но като гледам как Радев му назначава кадрите, как самият Борисов си трае по ключови въпроси. Опитът и знанията ми от 2017 г., когато двамата си колаборираха, ме кара да си мисля, че за трети път няма да приключи модела Борисов, просто Радев ще се включи в него и ще бъде новото лице". Това заяви ексклузивно в ефира на Студио Actualno председателят на "Непокорна България" и бивш лидер на БСП Корнелия Нинова. По думите й в момента се наблюдава не разграждане, а надграждане на модела "Борисов-Пеевски" от страна на премиера Румен Радев.

"Очакваме есента напрежение и протести и те ще бъдат основани на икономическото и социално положение в страната. Те ще са вследствие на този олигархичен бюджет за 2026 г. и бюджетът, който се готви за 2027 г. Ето днес Министерски съвет обсъжда процедурата и обсъжда актуализация на 3-годишната прогноза. Това е едно от безумията на управляващите - може ли да поставиш тази сериозна тема без грам обсъждане и без грам информация? Какво ревизирате в прогнозата? Нали беше най-доброто и единствено възможното? Днес нещо променят, но има едно изречение на сайта и това е. Действат непрозрачно, арогантно, самодостатъчно и резултатът ще го видят през есента", подчерта още Нинова.

Според нея управляващите са изтеглили максимално рано провеждането на президентските избори (бел.ред. на 25 октомври) с цел не се натрупа напрежение и да се гласува бюджета след вота, а и с цел да не се види, че е бил по-лош и от сегашния бюджет.

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"Онези протести през 2025 г. имаха заряд срещу модела "Борисов-Пеевски". Сега различното е, че има разочарование от Румен Радев, който излъга хората, че ще разгради този модел. Той го надгражда - договаря се с тях. За сто дни да направиш толкова глупости и безумни неща, аз не съм виждала в българската политика. Бюджетът щедро награждава олигархията с парите, които се отпускат. Уж щяхме да имаме нов морал в политиката, а те сега потънаха в привилегиите на властта с нови коли, увеличени депутатски заплати, отказ да се намалят заплатите на бордовете на директорите в държавни предприятия. Разочарованието е от политиките, които се налагат и от промяната на морала, която я няма. Не могат, не знаят, нямат програма, не се справят", категорична бе бившата соцлидерка.

Тя зададе и няколко реторични въпроса: "Досега се оправдаваха с предишните. А кои са те? Това сте пак вие. Двете ви зам.-министърки на финансите са тези, които правиха бюджетите на Борисов и Пеевски. Самият Гълъб Донев на няколко пъти е бил служебен премиер - не знае какво е състоянието на държавата ли? Че вие назначихте на ГЕРБ, ДПС и ИТН заместник-министри, областни управители, директори. Радев също е предишен, но сега надгражда тази съсипия, която бяха Борисов и Пеевски", каза Нинова.

Трети президентски мандат на Радев в лицето на сянката му Йотова?

Лидерът на "Непокорна България" обяви още, че президентът Илияна Йотова се държи като говорител на правителството:

"Тя е 132-ия депутат. Отказа да наложи вето на най-антисоциалния, олигархичен и корупционен бюджет. Имаме липса на коректив и принципност. Второ, абсолютно послушно подкрепи разполагането на самолетите в Безмер. Това е опасно за България - виждате предупредителните ноти от Иран към нас. На трето място, тя не свиква КСНС, което категорично не го разбирам - законът я задължава да го прави на всеки три месеца, но тя действа под давление на Радев. Не вярвам да се еманципира - показва, че е послушница и изпълнява волята на Радев. Опасно е да бъде избрана, защото ще се стигне до концентрация на цялата власт в едни ръце", предупреди Нинова.

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На въпрос как гледа с днешна дата на прословутия цитат на Йотова към Радев, с който го призова никога да не се обръща срещу интересите на БСП, произнесен преди първата им кандидатпрезидентска кампания през 2016 г., Нинова сподели:

"Звучи ми лицемерно сега. Спомням си го този момент, когато тя отправи това предупреждение към Радев - той до такава степен се засегна, че беше готов да стане и да си тръгне, полагахме усилия да го задържим. А какво показа времето и историята - Румен Радев и Илияна Йотова разбиха БСП. Така че тези думи са били абсолютно лицемерие", каза Нинова и цитира думи на бившият председател на инициативния комитет зад Радев - д-р Цветеслава Гълъбова относно неин разговор със Николай Копринков от 2022 г. В него той я уверява, че структурите на БСП и паричните потоци на Борисов ще застанат зад бъдещата партия на Радев.

"Аз това го говоря също много отдавна - Радев не е алтернатива, той е опасност и няма да премахне модела Борисов-Пеевски, срещу който и аз съм се борила десет години. Ще се съюзи с тях и времето го доказа, че е така", каза още Нинова.

Според нея Йотова не е ляв кандидат: "Вижте й решенията. Там няма нищо социално и ляво - ами жена си, майка си, баба си, поне да беше спряла замразените социални плащания на хората с увреждания и семействата. Подкрепяйки правителството, доказва, че не е лява. Това правителство няма нищо ляво в решенията си, нищо социално. Тя вече е в кампания, но лошото е, че използва държавния ресурс за нея и това поставя в неравнопоставено положение останалите претенденти в опозиция", каза още Нинова.

На въпрос кои очаква да са конкурентите за президентския вот вдясно и очаква ли се кандидатура, зад която да застанат общо ПП и ДБ, тя обясни: "Не ми изглеждат обединени. Надявам се да излязат и други сериозни кандидатури, за да има смислен и истински дебат. Стоят много важни въпроси - имат ли намерение да инициират промяна в Конституцията с цел връщане на правомощията на президента, които бяха отнети? Имат ли намерение да променят изцяло Конституцията в посока президентска република? Аз си спомням 2022 г., когато Радев каза, че всеки момент ще представи свой собствен проект и помня, че в него се предвиждаше именно президентска република. ... Не изключвайте да се появи трета кандидатура и тя да е изненада", обърна внимание още Нинова.

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"Многопластовата" външна политика

"Във външната политика Радев ни превърна в резил", категорична бе Нинова на метафоричен въпрос колко още "пласта" може да придобие "многопластовата" външна политика на правителството, както се обявява публично от говорителите на "Прогресивна България".

"Губим авторитет, губим партньори. За първи път има толкова много опровержения отвън на позиции, изказани от Радев", обясни Нинова и даде пример с опроверженията, получени от "Боташ", след Киевската декларация, от американското посолство за увеличените пари за Страйкърите, за излизането ни от "Коалицията на желаещите" и т.н.

"Сбъркана работа. Хаотична. Желание да се харесаме на началниците навън, но и да не загубиш електорат вътре. В предизборната кампания лъга навсякъде всички групи - русофили, русофоби, евроатлантици и т.н. Това не му е президентството и не може да излезе веднъж на две седмици да избълва някаква критика и се прибере. Тук носиш реална отговорност - управлявай нормално и не съсипвай България навън", каза още Нинова.

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На въпрос дали по този начин не опитва да удовлетворява всички разнородни социални и обществени групи, които са гласували за него, бившата соцлидерка каза: "Това пък е култово лицемерие - да обещаваш на всекиго и да нямаш принципна позиция по никой въпрос, да шикалкавиш и да мислиш, че това може да продължи дълго. Някои групи от обществото започват своето разочарование. В Безмер хората казаха в очите на министрите, че ги мразят, дори че се проклинат за избора си", припомни тя.

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Според Нинова състоянието на опозиционните партии в момента се свежда до едно и също положение - обръщане навътре към партийните структури.

"По време на бюджета ПП бяха адекватни и силни, Асен Василев е много навътре в темите и е адекватен. Виждам ги вчера обединени срещу даването на 1/3 от находището за газ на Хан Тервел на турската страна. Почти всички опозиционни партии се обединиха да питат какво става. По този въпрос се породиха въпроси дали това отлагане на договора с "Боташ" не е свързано с даване на привилегии на турската страна - концесии на магистрали, проучванията за нефт и газ. Най-вярното и правилното ще е премиерът да публикува протокола от срещата с турската страна. Тъй като той отказва, пуснах въпрос да ни даде информация да даде информация за този протокол - там ще лъсне истината дали се търгува индулгенция за Радев за "Боташ" спрямо отстъпление за други национални богатства на България", обърна внимание Нинова.

Според нея единствената сериозна подкрепа към Радев е от ДПС. "Те са си в коалиция с него, ако гледаме чисто управленски и като политики - заедно си избраха председател на парламента, заедно си гласуваха бюджет, правят назначения", подчерта Нинова и даде пример с гласуване в пленарна зала за вдигане на тавана на дълга, когато от управляващите са гласували точно 120 депутати и при прегласуването с подкрепата вече и на ДПС решението е било одобрено.

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Целият разговор гледайте във видеото.