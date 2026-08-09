Чужди медии: Ясно е кога ще бъде обявен градът домакин на "Евровизия", Бургас вече е фаворит

Градът домакин на 71-ия конкурс за песен на "Евровизия" ще бъде обявен най-късно до сряда, 12 август, като решението вече е взето. Това пишат чуждестранни медии, следящи новините около конкурса

Дългоочакваното решение за това къде ще се проведе "Евровизия 2027" ще бъде обявено на фона на ожесточената битка между София и Бургас.

Картината, която първоначално предполагаше сигурна победа за София, се промени напълно. Изглежда, че Бургас вече е основният фаворит за домакинство, тъй като букмейкърите от пълен аутсайдер в последните дни го направиха абсолютен фаворит с между 60 и 80% шанс за победа.

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За справка, в началото Бургас имаше почти нулеви шансове, които в последните седмици нарастнаха до около 30%, а сега правят фурор с изместването на София от първенството.

С население от около 190 000 души, според мнозина Бургас изглежда е убедил Българската национална телевизия (БНТ), Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), и българското правителство, пише Eurovisionfun. В основата на кандидатурата му е чисто новата Арена Бургас, бургаското летище, големите възможности за настаняване, както и опитът на местните власти в домакинството на международни събития и фестивали.

Слухове за вътрешни конфликти около избора

Според информации има конфликт на интереси относно града домакин, пише Euromix.

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Според тях от БНТ искат София да е домакин, докато правителството и EBU предпочитат Бургас. По непотвърдени информации настоящата власт би избрала Бургас по потилитески причини. И двата града са изправени пред различни логистични предизвикателства, подчертава още изданието.

Подозренията, че Бургас действително има шанс да бъде избран, дойдоха след като БНТ обяви, че отлага обявяването на града-победител.