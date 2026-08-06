Езикът на властта върви преди мисълта

Абсурдно изказване на главния секретар на МВР Любомир Николов за пореден път доказа един характерен проблем на новата смяна по върховете на държавата - че езикът им изпреварва мисълта.

Иначе добрата новина за разбита при акция на ГДБОП лаборатория за производство на фентанил беше помрачена от поредното непремерено и абсурдно изказване. "Силно се надявам, ако анализът на информацията ни е верен, от утре да има недостиг на фентанил и всички наркозависими, които използват, да се намират в абстиненция", обяви Николов. А той не е от сега в системата - кариерното му развитие може да бъде проследено години назад, още когато властимащи бяха тези, чийто модел сега разграждаме.

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Думите му с право възмутиха мнозина и дори се заговори за оставка. Защото прозвучаха като злорадство. Злорадството не бива да е типът отношение, което една нормална държава демонстрира към гражданите си. Това е все едно да пожелаем на пушачите рак, а на алкохолиците - цироза.

Човек би си помислил, че новата власт презира хората, които я издигнаха

Не се прави така. По институции, агенции и ведомства се навъдиха хора, които разбират фундаментално грешно концепцията за власт. Властта не е високото стъпало, от което уязвяваш по-слабите. Властта е високото стъпало, от което им помагаш.

Настоящата управляваща върхушка обаче отдавна доказа, че подкрепата, солидарността и хуманизмът не са й силни страни. Защото това далеч не е първото обидно, унизително и недопустимо изказване, което чухме от новите силни на деня.

Източник: БГНЕС

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Иначе легендарният спортист Владо Николов, преквалифицирал се в депутат по всичкознание, взриви държавата с допускането, че майчинството може да бъде орязано, защото в ЕС то било само няколко месеца, а пък майките не искали да си стоят вкъщи и предпочитали бързо да се върнат на работа.

"Достойно" се разписа и шефът на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов, който обяви, че не всички пенсионери ще умрат от глад, ако не получат по 2 евро към пенсиите.

Изобщо, човек би си помислил, че новата власт презира хората, които я издигнаха. Че пълното мнозинство е донесло фалшиво чувство за сигурност и неуязвимост, а арогантността няма нужда да бъде обяснявана, оправдавана, извинявана или санкционирана, защото когато хоризонтът е едни недосегаеми 4 години, няма нужда да се съобразяваш с никого.

Нужда обаче има. Защото никоя власт не е гарантирана.

Автор: Десислава Любомирова