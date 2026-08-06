Войната в Украйна:

Езикът на властта върви преди мисълта

06 август 2026, 8:38 часа 304 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Езикът на властта върви преди мисълта

Абсурдно изказване на главния секретар на МВР Любомир Николов за пореден път доказа един характерен проблем на новата смяна по върховете на държавата - че езикът им изпреварва мисълта.

Иначе добрата новина за разбита при акция на ГДБОП лаборатория за производство на фентанил беше помрачена от поредното непремерено и абсурдно изказване. "Силно се надявам, ако анализът на информацията ни е верен, от утре да има недостиг на фентанил и всички наркозависими, които използват, да се намират в абстиненция", обяви Николов. А той не е от сега в системата - кариерното му развитие може да бъде проследено години назад, още когато властимащи бяха тези, чийто модел сега разграждаме.

Още: МВР с отношение като към добитък. Наркозависимите са болни хора и не им пожелаваме гърчове

Думите му с право възмутиха мнозина и дори се заговори за оставка. Защото прозвучаха като злорадство. Злорадството не бива да е типът отношение, което една нормална държава демонстрира към гражданите си. Това е все едно да пожелаем на пушачите рак, а на алкохолиците - цироза.

Човек би си помислил, че новата власт презира хората, които я издигнаха

Не се прави така. По институции, агенции и ведомства се навъдиха хора, които разбират фундаментално грешно концепцията за власт. Властта не е високото стъпало, от което уязвяваш по-слабите. Властта е високото стъпало, от което им помагаш.

Настоящата управляваща върхушка обаче отдавна доказа, че подкрепата, солидарността и хуманизмът не са й силни страни. Защото това далеч не е първото обидно, унизително и недопустимо изказване, което чухме от новите силни на деня.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: БГНЕС

Още: Божанов поиска оставката на правителството: Властта работи на минимум, колкото да не спре държавата

Иначе легендарният спортист Владо Николов, преквалифицирал се в депутат по всичкознание, взриви държавата с допускането, че майчинството може да бъде орязано, защото в ЕС то било само няколко месеца, а пък майките не искали да си стоят вкъщи и предпочитали бързо да се върнат на работа.

"Достойно" се разписа и шефът на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов, който обяви, че не всички пенсионери ще умрат от глад, ако не получат по 2 евро към пенсиите.

Изобщо, човек би си помислил, че новата власт презира хората, които я издигнаха. Че пълното мнозинство е донесло фалшиво чувство за сигурност и неуязвимост, а арогантността няма нужда да бъде обяснявана, оправдавана, извинявана или санкционирана, защото когато хоризонтът е едни недосегаеми 4 години, няма нужда да се съобразяваш с никого.

Нужда обаче има. Защото никоя власт не е гарантирана.

Автор: Десислава Любомирова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Любомир Николов Прогресивна България кабинетът Радев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
Още от Актуално коментира
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес