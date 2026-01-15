Единственият български футболист, играл в Бундеслигата, Ла Лига и Висшата лига

Кой съм аз? Въпросът, който задаваме всяка седмица в нашата игра в "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. Този път задачата е лесна: кой е единственият български футболист, който е играл в немската Бундеслига, испанската Ла Лига и английската Висша лига? Разбира се, става дума за Мартин Петров - една легенда на българския футбол, която днес навършва 47 години.

Мартин Петров на 47 - българинът, който покори Англия, Испания и Германия

Мартин Петров започва футболния си път от родния Ботев Враца. Напористото крило бързо привлича вниманието на столичния гранд ЦСКА. Там, след два успешни сезона, Петров си печели и трансфер в чужбина - в швейцарския Сервет. В Швейцария Марто изкарва три години, в които е основен играч на отбора си. И идва следващата логична стъпка: трансфер в топ 5 първенство на Европа.

Пробивът към големия футбол

През 2001 г., когато е на 22 години, Мартин Петров подписва с немския Волфсбург. Там играе в продължение на пет години и се превръща в любимец на публиката, а в последния си сезон 2004/05 е избран и за най-добър играч на клуба според запалянковците. Приносът му се затвърждава и от това, че голмайстор на клуба за сезон 2004/05.

След като завършва кампанията в Бундеслигата с 12 гола и 14 асистенции, Мартин Петров е привлечен в редиците на испанския гранд Атлетико Мадрид. Там остава за две години, а през 2006-та е избран за "Футболист на годината" на България. След като продължава да играе на висота и в испанската Ла Лига, Мартин Петров преминава и към най-силното първенство на планетата - английската Висша лига.

Досегът до Висшата лига

През 2007-ма Манчестър Сити привлича Петров за 4,7 млн. паунда. В следващите 3 години Петров има важна роля в тима на "гражданите", преди през 2010-та да напусне като свободен агент, за да се присъедини към Болтън Уондърърс, оставайки във Висшата лига. За Болтън Петров играе в продължение на 3 години, преди да подпише с испанския Еспаньол.

Малко след това Мартин Петров се завръща в любимия ЦСКА, където играе до лятото на 2014-а, преди да обяви, че слага край на емблематичната си кариера.

