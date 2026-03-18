Финансовата криза в тим от Първа лига се задълбочава – футболистите са без заплати от ноември

Финансовата криза в тим от Първа лига продължава да се задълбочава. Става въпрос за отбора на Берое, който през този сезон има сериозни проблеми. Според информация на колегите от „Тема спорт“ футболистите на заралии играят без пари в последните няколко месеца като имат да получават заплати за ноември, декември и януари. На 25 март пък е падежът за изплащането на възнагражденията за февруари, но на този етап няма изгледи, че състезателите ще вземат каквито и да било пари.

Ситуацията в Берое е много тежка

Тежката финансова ситуация, в която се намира Берое не е новост. Проблемът сега е, че в клуба влязоха свежи средства от продажбата на Алберто Салидо в Лудогорец. Въпреки наличието на пари, собственикът на старозагорци Ернан Банато продължава да държи футболистите си без заплати. Това може да се отрази много негативно на заралии, тъй като играчите вече са в правото си да разтрогнат по вина на клуба и да съдят Берое за неизплатени месечни възнаграждения.

Заралии се борят за оцеляване в Първа лига

Проблемите на Берое обаче не са само финансови. Заралии се представят много слабо през сезона в Първа лига като в момента водят тежка битка за оцеляването си в родния елит. Старозагорци са на предпоследното 15-то място във временното класиране с 19 точки – на 3 пред последния Монтана. Септември София заема 14-та позиция като има 21 пункта в актива си.

