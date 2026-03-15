Левски роди гол с мъки в Стара Загора! Капитанът на "сините" е големият герой (ВИДЕО)

Левски постигна изключително ценен успех с минималното 1:0 при визитата си на Берое в двубой от 26-ия кръг на Първа лига. На стадиона под Аязмото единственото попадение в срещата реализира капитанът Георги Костадинов. Халфът засече красиво с глава центриране на Мазир Сула в 61-вата минута. В началото на срещата гол на Аларкон бе отменен заради нарушение в атака. Така тимът на Хулио Веласкес съхрани преднината от 9 точки на върха пред Лудогорец. Берое е 15-и с 19 пункта.

Още в самото начало гостите изтърваха прекрасна възможност. Димитров изведе Переа, но стражът Жауме Валенс скъси навреме дистанцията. В следващите минути териториалният натиск на "сините" не даде резултат. В 13-ата минута Вуликич допусна грешка. Той се опита да върне с глава към Вуцов, но пасът бе слаб. Аларкон натисна бранителя, отне топката и реализира. Главният съдия обаче отсъди фал в атака, което спаси Левски.

В средата на полувремето изстрел на Сула излезе в аут. В 35-ата минута Алдаир центрира от удобна за удар позиция. Самото подаване също не бе добро и топката излезе в аут. До почивката най-интересното бе едно разбъркване в наказателното поле на домакините, завършило с блокиран шут на Переа. За второто полувреме Хулио Веласкес направи интересна промяна. Той пусна Охене на мястото на Вуликич.

Това явно оказа влияние. Левски изглеждаше по-остър в атака. Опасен шут на Охене не намери целта. В 61-вата минута Сула центрира от фал към Костадинов, който по великолепен начин засече за 0:1. Последваха пропуски на Бурас, Флекс, Бала и Охене. Беорое също излезе по-смело напред, но не успя да създаде 100%-ово положение.

