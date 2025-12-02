Лайфстайл:

Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любо Пенев

02 декември 2025, 17:19 часа 418 прочитания 0 коментара
Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любо Пенев

Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав Пенев, съобщиха от „червения“ клуб. Легендарният футболист се бори с коварно заболяване и в момента се намира в специализирана клиника в Германия, където води най-важната битка - тази за живота си.

ЦСКА призова всички да се включат в кампанията

За доброто няма граници! Нека помогнем заедно! 🔴 Фондация ЦСКА стартира дарителска кампания в подкрепа на Любослав...

Posted by CSKA Sofia FC on Tuesday, December 2, 2025

„Целта на кампанията е да бъдат осигурени необходимите средства за предстоящото лечение на Любослав Пенев — включително медицински, болнични и транспортни разходи, както и всичко, свързано с грижите и възстановяването му.

„Вярваме, че заедно отново можем да протегнем ръка и да помогнем така, както неведнъж сме доказвали, че можем! Направи дарение чрез дарителската ни сметка:

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев“, написаха от ЦСКА.

ОЩЕ: Фенове на Левски дариха за Любо Пенев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Любослав Пенев
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес