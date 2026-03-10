„ЦСКА ще бие, ще видите!“: голямото дерби с Лудогорец раздели мненията „В мишената“ (ВИДЕО)

За поредна седмица прогнозите в „Точно попадение“ бяха на двата полюса. Сегментът „В мишената“ даде възможност на спортните журналисти Стефан Йорданов, Кристин Попова, Джем Юмеров и Бойко Димитров да прогнозират най-интересните мачове за предстоящата седмица. Естествено, сред тях беше и голямото дерби от 26-тия кръг на Първа лига – Лудогорец срещу ЦСКА. Сблъсъкът между „орлите“ и „армейците“ раздели мненията в студиото и засили интригата за това кой ще сложи короната в следващия епизод.

Бойко и Джем прогнозираха победа за ЦСКА, а Кристин и Стефан – за Лудогорец

Бойко първи прогнозира срещата, като след кратко чудене заяви, че короната не му е нужна и ще даде пристрастна прогноза за ЦСКА. Според него „армейците“ ще победят с 2:1. Джем се присъедини към него и обяви своята прогноза – 1:0 за „червените“. Дебютантката Кристин, която блесна с интересна тактика в сегмента „В мишената“, беше на другия полюс. Тя даде предимство на Лудогорец, като предрече победа за разградчани с 1:0. Стефан, който хитро изчака да прогнозира дербито последен, също даде победа за „орлите“ с 1:0.

Още: Хьогмо: „Срещу Левски играхме добре, нямаме търпение за ЦСКА“

„Ще видите! ЦСКА ще бие“

Бойко веднага направи паралел с прагматичния стил на Пер-Матиас Хьогмо, който донесе три победи на Лудогорец срещу Левски именно с 1:0, но Джем беше категоричен: „Не, не. С Христо Янев, тоя път, ще видите! ЦСКА ще бие“. Първият мач, който журналистите прогнозираха, вече се изигра – Левски победи Локомотив Пловдив с 1:0. Останалите срещи от сегмента „В мишената“ бяха от Шампионска лига – Галатасарай срещу Ливърпул и Реал Мадрид срещу Манчестър Сити.

Познаха ли журналистите резултата от мача на Левски? Каква беше тактиката на Кристин, ще ѝ донесе ли успех и имаше ли още противоречиви прогнози „В мишената“, можете да видите в последния епизод на „Точно попадение“ в YouTube:

Още: Хулио Веласкес: „Липса на всякакво уважение на мача Монтана - Лудогорец“