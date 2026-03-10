Легенда на Лудогорец напусна именит български клуб

Легендата на Лудогорец Светослав Дяков напусна поста изпълнителен директор на родния си клуб Пирин Благоевград, обяви самият той с пост в социалните мрежи. Дяков уточнява, че е горд с работата на футболистите за 17-те месеца, в които той е бил на поста. Също така бившият полузащитник благодари на предишните собственици Георги Спасов и Милен Стефанов за доверието. Самият той е щастлив, че „нито за секунда“ не е предал ценностите си и е работил за благото на Пирин.

Светослав Дяков вече не е изпълнителен директор на "орлетата"

„Официално вече не съм изпълнителен директор на Пирин! 14 месеца работа и повече от 2 месеца, в които помогнах за плавното предаване на цялата информация и нужните документи. Благодаря на Георги Спасов и Милен Стефанов за доверието, което имаха да управлявам парите им, могат да са сигурни, че всяка стотинка е отивала по предназначение. Страхотни момчета, които почти самостоятелно държаха жив професионалния футбол и ДЮШ. Футбола има нужда от хора като вас!“, пише Дяков.

„Най- голямата ми гордост е, че нито за секунда не предадох ценностите си. Винаги Пирин и футбола беше на първо място, без абсолютни никакви лични интереси. Не, че нямаше доста опити за „другото“. Работих отлично със страхотни колеги на всички нива. Успех на момчетата и ще се видим на стадиона!“, завършва 41-годишният футболист, който има и 36 мача за националния тим на България.

Пирин има нов собственик от началото на пролетния полусезон, като това е младият предприемач Адриан Юриев.

В момента „орлетата“ са на 7-о място във Втора лига с 28 точки, но активът им е по-близък до този на изпадащите отбори, от които са на 9. Борещите се за промоция Фратрия и Дунав са съответно на 18 и 26.

