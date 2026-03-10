Край на ДВГ: Европейски автомобилен гигант ще продава само електромобили и хибриди

Преходът към електрифициране при големите автомобилни гиганти на Стария континент продължава.

Днес една от водещите автомобилни компании в Европа представи новия си стратегически план за периода 2026 - 2030 г., предаде Франс прес.

Френският автомобилостроител "Renault Group" обяви, че възнамерява до 2030 г. да прекрати продажбата на автомобили, задвижвани с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) на европейския пазар.

Още: "Рено" ще намали дела си в "Нисан"

Край на ДВГ

"Renault" си поставя за цел до края на десетилетието 100% от продажбите в Европа да бъдат на електрифицирани автомобили – електрически или хибридни. Извън Европа целта е 50% от продажбите да бъдат електрифицирани, като в момента около 40% от автомобилите на компанията, продавани в Европа, са изцяло с двигатели с вътрешно горене.

Френският производител коригира предишната си стратегия за електрификация. В предишния си план от 2021 г. компанията залагаше до 2030 г. да продава само електромобили. Сега целта е разширена и обхваща както електрически, така и хибридни автомобили.

Причината е по-бавният от очакваното ръст на продажбите на електромобили. Освен това през декември Европейският съюз смекчи целите си за електрификация до 2035 г., като остави възможност и за хибридни технологии, като "Renault" планира да продължи да предлага хибридни модели в Европа и след 2030 г.

Още: Франция одобри спасителен заем от 5 милиарда евро за „Рено“

Компанията запазва курса към бързо прекратяване на продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене под марката "Renault" – за разлика от конкурента "Stellantis", който възнамерява отново да пусне на пазара модели с бензинови и дизелови двигатели, предаде БТА.

Източник: Sofia Motor Show

Тази цел е сред основните елементи на новия стратегически план на групата за периода 2026–2030 г., който предвижда ускорено развитие на електрическите автомобили и пускането на 36 нови модела, 16 от които ще бъдат изцяло електрически. Това е повече от 32-та модела, представени между 2021 и 2025 г.

Планът за бъдещето

Планът, наречен "futuREady", е разработен под ръководството на новия главен изпълнителен директор Франсоа Прово. Той залага не само на електрификацията, но и на разширяване на присъствието на компанията на 3 перспективни пазара - Индия, Южна Корея и Латинска Америка.

Още: Най-продаваните марки и модели коли в Европа, силни позиции за Volkswagen и Renault

Именно за тези региони ще бъдат разработени 14 от общо 36-те нови модела, предвидени в плана. В Европа се очаква 12 нови модела под марката "Renault", като в същото време групата продължава да избягва американския и китайския пазар.

"Renault" си поставя за цел до 2030 г. да има продажби от над 2 милиона автомобила годишно спрямо 1,6 милиона в момента, като половината от продажбите трябва да бъдат извън Европа. В момента този дял е 38%.

За "Dacia"

Под шапката на "Renault" е и една от най-продаваните марки в България - "Dacia". Дъщерно дружество на френската компания, позиционирано в ниския ценови сегмент, също ще ускори електрификацията си.

Още: Франция продаде огромна част от дела си в Renault

До 2030 г. се очаква 2/3 от продажбите ѝ да бъдат електрифицирани, а гамата ѝ да включва 4 електрически модела спрямо само един в момента.

По отношение на електромобилите "Renault" планира да предлага и модели с т.нар. удължен пробег – при тях малък двигател с вътрешно горене служи само за зареждане на батерията, което според групата тази технология ще позволява пробег до 1400 км. без зареждане.