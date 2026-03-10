Вокалистът на обичана рок група загуби битката с рака

Светът на музиката се сбогува с поредно емблематично име. Вокалистът на американската рок група Boston Томи Дикарло почина на 60-годишна възраст, след като от месеци водешe битка с рак на мозъка, предаде Асошиейтед прес, като цитира съобщение на семейството му в социалните мрежи. "Той се бореше с невероятна сила и кураж до самия край", написаха децата на изпълнителя - Ани, Талия и Томи-младши. Смъртта на Томи Дикарло е настъпила в понеделник, 9 март.

За Томи Дикарло

Той се присъединява към бандата преди около две десетилетия, след като участва в събитие в памет на Брад Делп, първият вокалист на Boston, починал през 2007 г. Сред хитовете на основаната през 1975 г. група са "More Than a Feeling" и "Peace of Mind".

На събитието в памет на Делп Томи Дикарло, тогава 43-годишен и служител в Home Depot в Северна Каролина, написва, изпява и записва песен в чест на вокалиста на групата. Той публикува сингъла заедно с няколко кавъра на групата на страницата си в Myspace и изпраща линк на бандата, припомня Асошиейтед прес.

Според списанието "Rolling Stone" Дикарло първоначално получава учтив отказ. Но основателят на групата, китаристът и композитор Том Шолц, е впечатлен от приликата на гласа му с този на Делп и кани Томи Дикарло да участва в концерт в памет на покойния певец. След това Дикарло се присъединява официално към Boston.

Томи Дикарло е част от групата в продължение на почти 20 години и е участва в албума от 2013 г. "Life, Love and Hope", припомня БТА.