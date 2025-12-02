Лайфстайл:

Фенове на Левски дариха за Любо Пенев

02 декември 2025, 10:17 часа 564 прочитания 0 коментара
Фенове на Левски дариха за Любо Пенев

От два дена е ясно, че легендата на българския футбол Любослав Пенев е в тежко състояние и се бори за живота си в болница в Германия. Вчера, на 1 декември, стана ясна и причината – рак на бъбрека. Съпругата на Пенев – Христина, пусна дарителска сметка за помощ със събирането на средства за лечението на бившия нападател. В дарителската кампания се включиха фенове на Левски.

„Левски Фемили“: „Цветовете в спорта нямат абсолютно никакво значение“

Сдружението „Левски Фемили“, което се занимава именно с благотворителни каузи, дари пари по сметката за лечението на Любо Пенев. Ето какво написаха „сините“ фенове: „Левски Фемили дарява средства за лечението на Любослав Пенев. Управителният съвет на Сдружението е на мнение (4 гласа за от 4 възможни), че цветовете в спорта нямат абсолютно никакво значение пред борбата за живот на един доказал се български спортист! Не само в мислите, а и в делата! Кураж, Любо!“.

Още: Карлос Насар със силни думи за Любо Пенев: Обичаме го и сме зад него! (ВИДЕО)

Любослав Пенев

За Левски остават три мача до края на годината

Отборът на Левски се намира на първо място във временното класиране в Първа лига. „Сините“ са лидер с 41 точки, а вторият ЦСКА 1948 е с 33. Лудогорец е на трето място с 30 пункта, но и с мач по-малко. До края на годината в първенството за Левски предстоят две гостувания – на Славия и на Спартак Варна. А в турнира за Купата на България „сините“ ще се изправят срещу Витоша Бистрица.

Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо - цяла България е с вас! Няма кой да ви уплаши!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Любослав Пенев Левски фенове на Левски Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес