Фенове на Левски дариха за Любо Пенев

От два дена е ясно, че легендата на българския футбол Любослав Пенев е в тежко състояние и се бори за живота си в болница в Германия. Вчера, на 1 декември, стана ясна и причината – рак на бъбрека. Съпругата на Пенев – Христина, пусна дарителска сметка за помощ със събирането на средства за лечението на бившия нападател. В дарителската кампания се включиха фенове на Левски.

„Левски Фемили“: „Цветовете в спорта нямат абсолютно никакво значение“

Сдружението „Левски Фемили“, което се занимава именно с благотворителни каузи, дари пари по сметката за лечението на Любо Пенев. Ето какво написаха „сините“ фенове: „Левски Фемили дарява средства за лечението на Любослав Пенев. Управителният съвет на Сдружението е на мнение (4 гласа за от 4 възможни), че цветовете в спорта нямат абсолютно никакво значение пред борбата за живот на един доказал се български спортист! Не само в мислите, а и в делата! Кураж, Любо!“.

За Левски остават три мача до края на годината

Отборът на Левски се намира на първо място във временното класиране в Първа лига. „Сините“ са лидер с 41 точки, а вторият ЦСКА 1948 е с 33. Лудогорец е на трето място с 30 пункта, но и с мач по-малко. До края на годината в първенството за Левски предстоят две гостувания – на Славия и на Спартак Варна. А в турнира за Купата на България „сините“ ще се изправят срещу Витоша Бистрица.

