Милионите растат: Груев впечатлява на Острова, а цената му скочи драстично

Родният ни национал Илия Груев прави силни мачове с екипа на Лийдс и това не остава незабелязано. Халфът получи предложение за нов договор, а с това последва и значително покачване на цената му в платформата Transfermarkt. Груев вече е оценен на 12 милиона евро, а само преди три месеца сумата възлизаше на 9 милиона.

Илия Груев беше оценен на 12 милиона евро

25-годишният българин е сред титулярите на тима от началото на тази година и макар все още да не е отбелязал гол, почти винаги е сред най-ефективните играчи. Груев остана резерва само в двете срещи на Лийдс за ФА къп.

За момента Груев се нарежда на челна позиция сред всички родни национали. След него е капитанът на "лъвовете" Кирил Десподов, който е оценен на два пъти по-малко - 6 милиона евро. Третата позиция е поделена между Марин Петков и Филип Кръстев, които са бивши съотборници в Левски. Тяхната цена възлиза на 3,5 милиона евро.

През уикенда Лийдс записаха убедителна победа с 3:0 над Норич в битката за ФА къп, а на 15 март им предстои двубой от Висшата лига с тима Кристал Палас.

