"Мит е, че титла се печели срещу малките отбори! Левски трябва да вземе нещо от Лудогорец"

Титла се печели с победи срещу малките отбори, гласи футболното клише, което обаче не е напълно акуратно в контекста на Първа лига. Причината са плейофите след края на редовния сезон, които действително могат сериозно да обърнат класирането. В момента Левски води с девет точки пред втория Лудогорец при пет оставащи кръга до края на редовния сезон, а след това идват още шест мача в плейофите.

Левски трябва да вземе нещо от плейофите, за да стане шампион

"Ако ги няма плейофите, може да кажем, че титла се печели срещу по-слабите отбори. Но когато имаш шест големи мача в плейофите, трябва да вземеш нещо от тях, за да вземеш титлата. Освен ако не влезеш в тях с 20 точки аванс", заяви спортният журналист Джем Юмеров в последния епизод на "Точно попадение", след като Левски допусна загуба от Лудогорец в шампионата.

Ако няма драстични промени в класирането, във финалната четворка ще влязат Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948. "Сините" ще трябва да изиграят по два мача срещу всеки съперник, като се очертават изключително трудни срещи за отбора на Хулио Веласкес, който не е толкова убедителен през сезона в мачовете срещу водещите тимове.

