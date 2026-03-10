Един човек да раздава порциите - край: Учени с Харта за спасение на регионите, на ход са политиците

Българите да избират регионален съвет, а той - регионален министър-председател. Финансовата сфера да се децентрализира и парите от централния бюджет да стигат директно до хората. Това са основните идеи, заложени в Харта за спасение и развитие на регионите и местните общности, представена от Гражданска инициатива "Българските региони" на 10 март. Целта е да се накарат политическите сили, които ще участват на предстоящите предсрочни парламентарни избори, да прегърнат предложенията и да работят реално за реализирането им.

Документът е резултат от конференция, на която десетки водещи специалисти подкрепиха необходимостта от спешна реформа в местното управление. Според участниците дълбоките демографски и регионални дисбаланси изискват нов подход в държавната политика. В условията на продължителна политическа нестабилност децентрализацията на властта се превръща в ключов инструмент за по-ефективно управление и борба с корупцията, смятат те.

Проф. Владимир Чуков: "Властта да се доближи до хората, не един човек да раздава порциите"

Целта е да станем като Западна Европа – със самоуправляващи се, проспериращи региони, обяви чл. кор. проф. Владимир Чуков. "Това, което виждаме в момента с бюджета, не би следвало да се получи, ако България се управляваше като Испания, Италия, Франция – не говоря за федералните държави. Искаме просто властта да се доближи до хората, а не един човек да раздава порциите. Вече дори му знаем името на този човек. Това ще предложим на сегашните основни състезатели на предстоящите парламентарни избори".

По думите му - с централизирания модел на властта в момента се "появява един месия". "Не искам да им изброявам прякорите на тези месии – един след друг, един след друг, докато не се разбере, че всичко, което приказват в предизборната кампания, е една химера. Опитайте се да чуете колко от тях ще кажат думата „децентрализация“. Това би означавало, че те трябва да се разделят с парите. Тези пари трябва да отидат при хората, които си плащат. Не може да си плащаш данъците в Северна България и тези данъци да отидат там, където реши месията", смята проф. Чуков.

Снимка: проф. Владимир Чуков, Actualno.com

Според него има други модели за управление на държавата: "Всички, които живеем на тази територия, трябва да се чувстваме добре вкъщи, а не да ходим в по-големия, по-близкия град, за да търсим някаква социална услуга. Ако продължи по този начин, ние просто ще буксуваме и ще сме или на последно място, или на предпоследно".

Деление на 4 региона

Арх. Петър Диков, председател на Съюза на архитектите в България и бивш главен архитект на София, припомни, че последното административно-териториално деление, което беше направено по препоръка на ЕС, е делението на 4 региона вместо досегашните 6 – северен, източен, южен и столичен. Целта е по-ефективно управление на европейски средства. Новата структура обособява София като отделен, самостоятелен регион, за да не изкривява статистическите данни за развитието на другите области: България официално ще преговаря за нови региони на планиране.

"Там също имаме бележки за четвъртия регион - София. Той не може да бъде само днешната Столична община и Софийска област, която на практика покрива една-единствена община. Нормално е да се търси разширяване на този регион, първи по важност в България – заедно със Софийска област, плюс една или две съседни области, които са в най-близки отношения като територия, население и развитие", каза арх. Диков.

Той припомни, че в Конституцията има заложено междинно ниво на самоуправление, което не е реализирано досега.

Само 105 общини са с раждаемост, която е над средната за страната

Проф. Марин Русев от Геолого-географския факултет на Софийския университет обърна внимание на това, че София заема само 1% от територията на страната, а там живеят около 20% от населението. "Тези 20% правят около 40% от брутния продукт на България. Обаче това, което ни кара да си мислим, че след 10 години нещата ще са в още по-тежка форма на контрасти, е фактът, че около 55% от всички външни инвестиции у нас влизат в София", каза той. Според него една от големите причини за миграцията към столицата е откриването на нови детски градини за сметка на други региони. Трябва да има създаване на детски градини в общински центрове, допълни проф. Русев.

"Около пет области дават над половината от БВП на страната. Но не трябва да загърбваме другите 23, които разпределят останалата половина от БВП. Мое лично заключение е, че ние имаме Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което обаче се занимава със строителство. То трябва да е главният, активният орган, който да предлага политики", добави той.

"От всичките ни общини само 105 са с раждаемост, която е над средната за страната, а 10 общини вече не могат да се върнат обратно, тъй като е прескочен прагът" – обезлюдяване по невероятен начин и много възрастни хора, стана ясно от думите му.

"Има възможност за политики като залесяване, изграждане на напоителни системи, инвестиционна активност, която да казва на инвеститора, че ще бъде облаган с по-ниски данъци, политика на поощряване на раждаемостта в уязвимите области, да се поощрява уседналост. Имаме два вида общини – такива, при които може да се възприеме раждаемостта като добра, но там обикновено грамотността е ниска. Има и други – с добри показатели по отношение на грамотност, а раждаемостта е ниска. Държавата прави демографска политика сякаш с лейка, с която полива и лалета, и зеле едновременно – едното иска много вода, на другото не му е нужна", смята проф. Русев.

Снимка: МРРБ, източник: БГНЕС

Основни точки в Хартата

"Намалели сме като население с близо 30% от началото на Прехода – може да се кандидатираме за тъжния приз най-бързо изчезваща нация", отбеляза Искрен Веселинов, бивш депутат от "Обединени патриоти", председател на Парламентарната комисия за регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление в 44-ото Народно събрание и председател на „Център за демографска политика“. "Но за този период София от 1,1 милион се е увеличила на 1,3 милиона. Областните градове намаляха с 25%, градове, които не са областни центрове, намаляха с до 43%", каза той.

Трябва да сменим системата на правене на политика – самите региони да правят политиката си, да има самоуправление, смята Веселинов. "Това е една структурна промяна, която е гаранция срещу корупцията", счита той.

Хартата за спасение и развитие на регионите е изготвена на база на научна конференция на Съюза на архитектите в България и - по думите му - предвижда:

Политическите сили, които ще участват на изборите, да се изкажат за развитието на територията на страната и да приемат европейския модел за 4-те региона. "Ние сме единствената страна в ЕС без второ ниво на местно самоуправление", отбеляза Веселинов.

Да се акцентира на административното управление на територията, на деконцентрацията, на нова регионална стратегия и финансова децентрализация.

Създаване на работеща административна рамка на новите региони чрез Закон за регионалното самоуправление – регионални съвети, регионален управител, регионална администрация.

Нови компетенции за управление на еврофондовете: "Полша е пример – х на брой региони, 50% от европейския ресурс за страната влиза директно в регионите, които си кореспондират с Брюксел".

Новите региони да имат своите компетенции за развитие – например на север да се развива агробизнес, енергетика, трансгранично сътрудничество.

Нови регионални стратегии – освен еврофондове общините и регионите да получават не по-малко от 50% от държавния бюджет, които да разпределят по приоритети.

От гражданската инициатива обявиха, че до момента не са имали връзка с политически партии – днешната пресконференция е първа стъпка, ще им се изпрати Хартата и ще се чака обратна връзка.