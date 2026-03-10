Учени разгадаха мистерията на древен египетски храм

Ново проучване на учени сложи край на спора относно възрастта на известния храм в Карнак, все още неразгадана мистерия на Древен Египет. Река Нил, по-специално анализът на седиментни скали, взети от околностите на Карнак, помогна за определянето на възрастта му. Международна група археолози публикува резултатите от изследването в списанието Antiquity.

Мистерията на храма в Карнак

Според Кристиан Струт, археолог от Университета в Саутхемптън и съавтор на изследването, най-ранните години на Карнак вероятно датират от Старото царство на Египет, около 2591–2152 г. пр.н.е. Учените датирали ядките, като изучавали химичния състав на седимента. Използвайки новите данни, изследователите определили как Нил е променил околния пейзаж и е повлиял на изграждането на Карнак. Най-ранното строителство на Карнак се е състояло на остров на високо място между канали, разположени на източния и западния бряг на Нил.

Екипът от изследователи установи, че около 2520 г. пр.н.е. никой не би искал да строи каквото и да било там. Това е така, защото седиментният състав показва, че бързото течение на Нил и редовните наводнения биха направили постоянното заселване там практически невъзможно. Въпреки това, тъй като речното корито се е разделяло през следващите поколения, за храмовия комплекс се е освободила повече земя.

Керамичните фрагменти са в съответствие с тази теория, като най-старите екземпляри датират между 2305 и 1980 г. пр.н.е. Съавторът на изследването Доминик Баркър посочи архитектурния ландшафтен дизайн: Чрез запълване на разширяващите се канали с пустинен пясък, дизайнерите на Карнак биха могли да получат още повече земя за строителство. Тази строителна стратегия може да е била свързана с мита за сътворението от Старото царство, в който богът-създател се е появил от „езерото“ под формата на хълм.

„Изкушаващо е да се предположи, че тиванският елит е избрал Карнак за дом на нова форма на бог-създател, Ра-Амон, защото това се вписва в космогоничната сцена на хълм, издигащ се от околната вода“, обяснява геоархеологът и съавтор на изследването Бен Пенингтън.

Тази митология продължава да се развива през Средното царство (ок. 1980–1760 г. пр.н.е.). В тази епоха историята за сътворението разказва за „първична могила“, която се е появила от „Водите на Хаоса“. Това е естествено илюстрирано от ежегодните наводнения и отстъпление на Нил.

В бъдещи проучвания изследователите планират да разширят проучването си, за да обхванат цялата заливна низина в региона, както и да проведат подобни анализи на други големи археологически обекти.

