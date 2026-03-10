"ЦСКА и Лудогорец могат да направят алъш-вериш за Купата и първенството"

Отборите на ЦСКА и Лудогорец може да направят алъш-вериш за Купата на България и първенството: това коментираха спортните журналисти на Actualno.com Бойко Димитров и Джем Юмеров в последния епизод на "Точно попадение". Според тях, в края на редовния сезон в шампионата може да се стигне до сметки кой за какво се бори, тъй като тогава са и мачовете от 1/2-финалите за Купата.

Редовният сезон в Първа лига свършва преди приключването на 1/2-финалите за Купата

"Редовният сезон ще завърши преди приключването на 1/2-финалите за Купата. И тогава вече ще е ясно кой за какво играе", заяви Бойко Димитров. Първият полуфинал между Лудогорец и ЦСКА е на 8 април, докато вторият полуфинал е на 22 април. Между тях ще се изиграе и последният 30-ти кръг от редовния сезон, който е на 18 април. В това време вече ще се е оформила ситуацията в топ 4 и битката за титлата, което може да промени приоритетите на ЦСКА и Лудогорец.

Чувайки мнението на Бойко Димитров, Джем Юмеров заяви: "Тоест могат да си направят алъш-вериш, това ли искаш да кажеш?". А след това Бойко допълни: "Ти да видиш... Да го кажем така: ЦСКА ще се съсредоточи в мачовете с Лудогорец за Купата, докато Лудогорец - в мачовете с ЦСКА за първенството."

Още преди няколко епизода в "Точно попадение" бе коментирано, че ЦСКА и Лудогорец може да обединят сили срещу Левски, като "червените" дадат приоритет на Купата, а "зелените" - на първенството. Още по темата може да гледате във видеото по-долу:

