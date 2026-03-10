Спорт:

Археолози откриха древна военна крепост в пустинята Синай

10 март 2026, 12:04 часа 245 прочитания 0 коментара
Археолози откриха египетска военна крепост на 3,5 хиляди години в северната част на пустинята Синай. Тя дори съдържа древни пещи и парче вкаменело тесто, което войниците на крепостта никога не са успели да използват. Изданието Live Science пише за това.

В северната част на Синайската пустиня в Египет археолози откриха военна крепост на 3,5 хиляди години, разположена близо до брега на Средиземно море. Крепостта е била част от древен военен път, известен като „Пътят на Хор“ или „Военният път на Хор“ на името на египетския бог на небето и войната Хор. Пътят е свързвал делтата на Нил с други райони на източното Средиземноморие, а открити преди това крепости показват, че този маршрут е бил систематично укрепван.

Според египетското Министерство на туризма и антиките, крепостта, която обхваща площ от около 0,8 хектара, вероятно е построена по време на управлението на фараон Тутмос I (ок. 1504–1492 г. пр.н.е.), който разширява Египетската империя в територията на днешна Сирия. Това обяснява стратегическото местоположение на крепостта.

Една от крепостните стени е проектирана във форма „зигзаг“, простираща се от север на юг и отделяща западната част на крепостта, която е била предназначена за жилищни помещения. Зигзагообразният дизайн е укрепил стената и е намалил въздействието на вятъра и пясъка, обясни археологът Хешам Хюсеин, заместник-секретар по археологията за Долен Египет и Синай.

Във външните ниши на крепостта археолозите открили малки пещи, които вероятно са били използвани за ежедневните нужди на войниците. До една от пещите е намерено парче вкаменело тесто, което показва, че не е имало време да бъде сготвено или консумирано.

Крепостта е имала значителна отбранителна система - на това място археолозите са регистрирали 11 наблюдателни кули, някои от които съдържат „основополагащи отметки“ от керамика, заровена по време на строителството. На някои от керамиките е отпечатано името на Тутмос I. В древен Египет подобни отметки са служили за ритуална цел по време на строителството на нови сгради.

Изследователите смятат, че крепостта е можела да помещава значителен гарнизон от 400 до 700 войници, със средна численост около 500 души. Вътре в укрепленията е имало жилищни помещения за военните, както и следи от използването на вулканичен камък от егейските острови за строителни работи. Археологическият екип проверява за близко пристанище, което би могло да е снабдявало гарнизона.

Известният археолог Джеймс Хофмайер, който преди това е изучавал крепостта Тел ел-Борг на Синай, заяви, че новото откритие е от решаващо значение за разбирането на отбранителната система на Северен Синай по време на Ранното Ново царство на Египет. Заедно с крепостта Тел ел-Борг, укреплението е било част от военен път, който е осигурявал контрола на Египет над източното крайбрежие на Средиземно море в продължение на около четири века.

Откритието потвърждава, че крепостта вероятно е построена по заповед на Тутмос I и е играла ключова роля в отбранителна система, която по-късно е била разширена от следващите фараони. Изследванията продължават и анализът на останките от крепостта ще даде по-задълбочено разбиране за това как Египет е контролирал източните граници на своята империя. 

Таня Станоева
