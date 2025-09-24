Георги Иванов - Гонзо обяви името на новия селекционер на националния отбор по футбол

Александър Димитров е новият селекционер на мъжкия национален отбор по футбол на България с договор за 2 години. Това съобщи президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов - Гонзо след заседание на Изпълкома. Димитров ще наследи на поста Илиан Илиев, който си тръгна след двете загуби на старта на световните квалификации за Мондиал 2026. До момента треньорът бе начело на младежкия национален отбор до 21 г., който сега ще бъде поет от Тодор Янчев с договор до лятото на 2026-та.

Александър Димитров поема мъжкия национален отбор

"Надяваме се на положителни резултати като начин на игра, като резултати, като структура. Голяма част от футболистите, които сега са в мъжкия отбор, са минали през него", коментира Гонзо пред медиите. "Целта на ръководството след тези квалификации е да се създаде боеспособен отбор, който септември месец започва Лигата на нациите и да се подготвим за следващите квалификации за Европейско първенство", каза още президентът.

Тодор Янчев ще води младежите

"Тодор Янчев е младежки селекционер и ще работи съвместно с Александър Димитров. Трябва футболистите да могат да се адаптират по-лесно към ситуацията. Имахме и други варианти. Сега е труден период. Треньорите имат договори, трябва да ги разтрогват. Предвид и тежката ситуация, предстоят мачове срещу Турция и Испания. Някои треньори искаха да поемат отбора след Нова година, други след тези два мача, които ни предстоят."

"Ние преценихме, че той е най-подходящ и той заслужи своето място. Пожелавам му успех. Този успех ще бъде за всички българи. Много е трудно да направим боеспособен отбор. Първите четири отбора в класирането са подписали декларации, че няма да използват български футболисти."

"Треньорската професия е жестока. Ние си даваме сметка срещу какви отбори се изправяме. Няма да търсим резултати на всяка цена. Не искам да изглеждаме така, както в тези два мача. Сигурен съм, че имаме по-голям капацитет. Спряхме пропадането при предишния треньор. Пожелавам на Александър Димитров да бъде треньор 10 години и да постигне по-големи резултати от всички предишни треньори."

"Няма смисъл да коментирам с кого сме говорили. На Тодор Янчев договорът е до юни 2026 година. Искам да видя дали може да се справи със ситуацията. Може би сега ще обезкървим младежкия национален отбор, защото ще качваме футболисти в първия отбор", заяви още Георги Иванов.

Иначе по време на пресконференцията Гонзо на няколко пъти бе изваден от релси, като се ядоса, повиши тон, нахока всички, удари по масата и тръшна вратата (ВИДЕО), тръгвайки си преждевременно от залата.