Домусчиев избухна с позиция срещу БФС: Поиска оставки и дипломи за средно образование

Собственикът на шампиона Лудогорец публикува позицията си в профила си във Фейсбук след изиграването на повечето срещи от първия пролетен кръг на Първа лига.

"Уважаеми фенове на футбола, не ми е в стила да коментирам всяка ситуация като моя колега Цветомир Найденов, но с началото на пролетния (зимен) дял на първенството се потвърдиха моите най-лоши прогнози от последното ми интервю в началото на януари в Анталия.

На калните ниви в Монтана и Надежда се игра псевдофутбол, което постави под въпрос претенциите за това, че в България се играе футбол, който прави щастливи феновете, компетентността на БФС, че се спазва фейърплея и че някой въобще мисли за здравето на футболистите (за съжаление имаме тежко контузен играч на ЦСКА 1948, който, когато е на терена, вдига нивото на първенството ни).

Виновни са не само колегите и собствениците на футболните клубове, които по-добре да развиват СПА туризъм, кални бани, масажи и други подобни….. Главните виновници са некомпетентното и неадекватно ръководство на Футболния съюз и неговите комисии.

Със сигурност Лудогорец ще поиска в специална декларация, да види дипломите поне за средно образование на членовете на Лицензионната комисия. Ще искаме и тяхната оставка! И на какво основание са одобрили терените на Монтана и Локомотив София? При положение, че на срещата в началото на януари на Президента Гонзо с клубовете, той пое ангажимента да не сe допускат мачове на подобни терени (вижте инициативата на Гонзо https://bfunion.bg/news/51493/0). Ще поискаме подкрепа от останалите клубове и се надявам да я получим.

Искаме оставка на Лицензионната комисия, защото явно гледа и одобрява терените от снимков материал от преди 30-40 години?! Благодаря на всички, които инвестират и развиват футбола в България, а на тези с картофените ниви и със Спа процедурите да сменят попрището и да са успешни в земеделието и в туризма!

П.П. Извинете ме, че пропуснах да уважа и изказването на уважаемия треньор Илиан Илиев за "нивата" във Варна", написа Кирил Домусчиев.