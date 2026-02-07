Веласкес обясни подробно по-слабото първо полувреме на Левски и каза за контузения стълб в отбрана

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде своето подробно мнение след успеха на "сините" над Ботев Враца в двубой от 20-ия кръг на Първа лига.

"Мисля, че заслужено победихме. Анализирайки целия мач без съмнение. Първото полувреме имахме определени ситуации, в които можехме да поведем в резултата. Липсваше ни повече ред, когато атакувахме. Определени пространства насищахме и не взимахме правилно свободните пространства. Това, което създадохме беше плод на индивидуални качества, отколкото на колективна игра. Липсваше ред в начина, по който атакувахме и бяхме затруднени, когато губехме топката, което провокираше съответно да получим контраатаките на противника и доведе до допълнителна умора. Второто полувреме се представихме добре. По-добре подредени в атака. Неспасяем гол, който получихме, но като цяло превъзхождахме отбора на Ботев Враца", започна Веласкес.

"Всичко минава през това да си добре подреден. Ако си добре позициониран, всичко останало се получава по-добре. Отношението на отбора и влагането на момчетата винаги е положително. Затова винаги казвам, че съм горд с моя отбор. Всичко, което изисквам от тях, се опитват по най-добрия начин да го изпълняват на терена", добави той.

"Може да си перфектно адаптиран и десет мача да не вкараш гол. Както и да не се разбираш добре със съотборниците си и да отбележиш. Не е заради головете. Играчите се адаптираха на терена, както и извън него със своите съотборници. Две са причините. Те са невероятни момчета и групата, която имаме фантастична. Обстановката е много уютна", каза испанецът относно адаптацията на Хуан Переа и Армстронг Око-Флекс, които вкараха срещу Ботев Враца.

"На тренировката вчера Кристиан Макун получи мускулна травма, което е и причината да не влезе в групата за мача днес. Карл Фабиен влезе в нормален ритъм с него и след разговор с медицинския щаб взехме решение да влезе в групата", разкри треньорът на Левски.

"Това са различни мачове. Лудогорец е добър отбор с голям потенциал. Жребият определи да играем като гости, но сега мислим да се възстановим пълноценно и след това да пътуваме за мача с Лудогорец с цялото желание на този свят, за да се опитаме да направим добър мач. Разбира се с идеята да преминем в следващата фаза. Знаем, че ще е трудно, но вярваме в нашите възможности", завърши Веласкес.