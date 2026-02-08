Ключова стъпка за засяване на семена, която умните градинари никога не пропускат

Една от най-често срещаните заплахи за разсада на закрито е изсъхването му. Това растение причинява срутване на разсада или цели тави за разсад, което съсипва сезона на засаждане, още преди да е започнал. Въпреки това, както знаят опитните градинари, стерилизирането на материалите за разсад преди засаждане ви помага да избегнете изсъхване и много други сериозни проблеми с разсада. Разберете как да защитите разсада си на закрито от враг номер едно с това просто ръководство.

Защо да стерилизирате материали за засяване на семена

Дори ако старите саксии за разсад , тавите, етикетите на растенията и използваната почвена смес изглеждат добре, тези предмети могат да съдържат гъбички, бактерии или вирусни патогени от предишни вегетационни периоди, които могат да навредят или убият новите насаждения. Замърсяването с влагата е особено често срещан проблем на закрито. То се причинява от гъбични и подобни на гъбички патогени като Fusarium, Rhizoctonia или Pythium. След като започне замърсяването с влагата, стъблата на разсада могат да покафенят, да изсъхнат или да се срутят за една нощ.

Загниването е най-често срещаното, но не единственото заболяване, което може да зарази разсад на закрито, така че е ключово да отделите време за стерилизиране на оборудването си преди началото на новия вегетационен период.

Как да стерилизирате консумативи за засяване на семена

Някои материали за засяване на разсад могат да бъдат стерилизирани, докато други не могат да бъдат почистени правилно и трябва да се изхвърлят след употреба. Ето кратко описание как да боравите и почиствате предмети, които сте използвали в предишни вегетационни периоди, както и съвети за стерилизация, които ще ви помогнат да избегнете влага и други проблеми с разсада.

Използвана смес за разсад и биоразградими саксии

Предишно използваните смеси за разсад или биоразградимите саксии винаги трябва да се изхвърлят в кошчето или да се компостират . Те могат да съдържат болести, които застрашават бъдещите насаждения, и няма ефективен начин за стерилизиране на тези продукти. Смесите за разсад също се изчерпват от хранителни вещества след употреба и няма да предложат необходимата подкрепа на растящите разсади.

Пластмасови или теракотени саксии, тави и капаци за разсад

Саксиите за разсад, тавите и влажните куполи влизат в директен контакт с разсада и трябва да бъдат стерилизирани правилно, за да се избегне предаването на болести по растенията.

За начало измийте тези предмети в кофа или мивка, пълна с топла вода, и ги изтъркайте добре с четка и препарат за миене на съдове или кастилски сапун. Изплакнете предметите обилно и след това ги стерилизирайте, като използвате един от тези три метода:

Белина

Накиснете саксиите, тавите и овлажнителните куполи в 10% разтвор на белина (това е 1 част белина на 9 части вода) за 30 минути. Извадете предметите от разтвора за накисване и ги оставете да изсъхнат добре преди употреба.

Водороден пероксид

Напръскайте предметите от всички страни с 3% водороден пероксид и ги оставете да изсъхнат добре.

Медицински спирт

Напръскайте предметите от всички страни със 70% медицински спирт и ги оставете да изсъхнат на въздух.

Когато стерилизирате материали за разсад, използвайте един метод за стерилизация и не смесвайте почистващи препарати от съображения за безопасност. Обикновено е най-лесно да стерилизирате материали за разсад на открито при топло време, тъй като процесът може да стане малко сложен, но можете да го направите и в мивка на закрито.

Оцетът не се препоръчва за стерилизиране на оборудване за засяване на семена, но за да се отървете от засъхнала сол или минерални отлагания, можете да накиснете теракотени саксии в смес от 1 част оцет и 3 части вода и след това да ги изтъркате добре с твърда четка. След това ги дезинфекцирайте с един от горните методи.