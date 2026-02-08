Кога и как да закалим разсада?

За да засадите градината си през пролетта, вероятно ще започнете със семена на закрито или ще закупите разсад, отглеждан в оранжерии, от градински центрове . Но преди да преместите тези нежни млади растения навън, трябва да знаете как да закалите разсада, за да избегнете шок от пресаждането. Закаляването означава постепенно да оставите разсада да се аклиматизира към открито, преди да го разсадите, за да може по-добре да издържи на условията във вашата градина. Това ръководство обяснява всички градинарски техники, които трябва да знаете, за да закалите успешно разсада.

Защо разсадът трябва да се закалява

Разсадът на закрито се отглежда в защитена среда, където е защитен от силни ветрове, ярка слънчева светлина и хладен пролетен бриз. В резултат на това семената покълват и растат по-бързо, отколкото биха могли в открити зеленчукови градини. Разсадът на закрито обаче може да развие шок от пресаждане или слънчево изгаряне, ако бъде преместен на открито или на пълно слънце твърде бързо.

Шокът от трансплантация е сравнително често срещан и може да доведе до забавен растеж на растенията, окапване на листата или в тежки случаи до изсъхване и смърт. Слънчевото изгаряне , от друга страна, обикновено причинява увяхване, обезцветяване или хрупкавост на листата на растенията.

Закаляването на разсада преди преместването му навън помага на нежния разсад да се адаптира към живот на открито и улеснява процеса на разсаждане. Като бавно излагате разсада на нарастващи нива на светлина и вятър и по-ниски температури, вие насърчавате разсада да се адаптира и да развие по-дебела листна кутикула, която забавя загубата на вода и предотвратява изсъхването на растенията. Разсадът, засят на открито или в неотопляеми оранжерии, може да не се нуждае от закаляване, но семената, засети на закрито или в топли оранжерии, обикновено се възползват от този процес.

Кога да закалим растенията

За да определите кога да започнете закаляването на разсад, отглеждан на закрито, трябва да знаете датата на последните пролетни слани . Процесът на закаляване обикновено започва две седмици преди датата на последните слани ; студоустойчивите разсад обаче могат да се закалят дори по-рано - приблизително четири седмици преди последните пролетни слани.

Как да закалите растенията

За да започнете закаляването на растенията, преместете тавите и саксиите с разсад навън, на защитено място от двора ви, което получава лека светлина . Най-добре е да направите това в топъл ден, когато небето е частично облачно. Оставете разсада да почине навън за един час, преди да го преместите обратно на закрито под лампи за отглеждане.

На следващия ден поставете разсада отново навън, но този път го оставете да остане на пъстра светлина за два часа. Повторете този процес в продължение на една до две седмици, като постепенно увеличавате времето, през което разсадът е навън, и нивата на светлина, на които е изложен.

Процесът на закаляване е завършен, когато разсадът е навън през по-голямата част от деня и е изложен на нива на светлина, подходящи за неговите нужди от растеж (сянка до пълно слънце, в зависимост от растението).

В този момент разсадът би трябвало да е готов за пресаждане, стига нощните температури да са над 10°C (или над 15°C за домати и други паслън). За най-добри резултати, пресадете разсада в облачен ден, боравете внимателно с корените му и полейте обилно след засаждане.