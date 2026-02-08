БФС отговори на Кирил Домусчиев: „Не действаме под натиск“

На 7 февруари, след като Лудогорец осъществи обрат като гост на Локомотив София и победи с 3:1, финансовият благодетел на клуба Кирил Домусчиев излезе с позиция срещу Българския футболен съюз. Той недоволстваше от състоянието на терена и обяви съмненията си, че футболът в България се ръководи с цел забавление на феновете. Поиска както оставките на членовете на Лицензираната комисия, която инспектира състоянието на терените, така и техните дипломи за средно образование.

БФС: „Българският футболен съюз не взема решения под натиск“

Днес, на 8 февруари, от БФС излязоха с позиция, в която обявиха, че не действат под натиск и не взимат участие в персонални спорове: „Българският футболен съюз не взема решения под натиск или чрез социалните мрежи. Всички въпроси, свързани с лицензирането и организацията на първенството, се решават по ясни правила и утвърдени процедури, които важат еднакво за всички клубове. Лицензионният процес засяга правото на участие на съответния клуб, а провеждането на срещите се регулира от отделни спортно-технически нормативи.

„Българският футболен съюз няма да участва в персонални конфликти“

Всеки клуб има право да подава официални сигнали по установения ред, като те се разглеждат съгласно правилниците на БФС. Българският футболен съюз няма да участва в персонални конфликти или публични спорове“. Възмутен от състоянието на родните терени беше и финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов. „Червените“ гостуваха на Монтана, като победиха с 1:0, но техен играч се контузи още в първата минута на мача.

