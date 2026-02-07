Левски стопли „Герена“ с красиво 7-минутно голово шоу! „Пловдивските“ придобивки блестят

Левски демонстрира красив футбол и подчини Ботев Враца с 3:1 в двубой от 20-ия кръг на Първа лига. На стадион "Георги Аспарухов" "сините" реализираха 3 попадения в рамките на първите 7 минути от второто полувреме. Точни бяха дошлите от пловдивските Локомотив и Ботев - Хуан Переа и Армстронг Око-Флекс, както и бразилското бижу Майкон. Левият краен бранител се разписа в стил "Жого бонито". Почетния гол за "зелените лъвове" вкара Мартин Петков. Столичният гранд остава на върха с 47 точки - 7 пред Лудогорец.

Опълченците от Враца издържаха 1 полувреме

Домакините стартираха изключителни агресивно. Те екзалтираха няколко пъти феновете по трибуните с красиви отигравания. Първата по-интересна ситуация обаче дойде пред вратата на Вуцов. Удар на Петков с глава премина на сантиметри от целта. "Сините" мигновено отговориха с топовен изстрел на Сула, който разтресе напречния стълб.

Малко по-късно Переа бе изведен зад гърба на отбраната, но не съумя да преодолее Орлинов. Бурас също тества късмета си с изстрел - в аут. До почивката Малин Орлинов скъси по много добър начин дистанцията със излизащия очи в очи със стража Бала. Мартин Петков пък изтърва втори златен шанс за врачани.

В първите минути след почивката заваля дъжд от голове. Евертон асистира на Хуан Переа, който отбеляза дебютното си попадение за столичния гранд. След това бразилецът тества рефлекса на противниковия страж, който изби. В 51-вата минута Майкон направи на пух и прах отбраната на гостите в стил "Жого бонито", за да вкара за 2:0.

120 секунди по-късно Око-Флекс уби интригата - 3:0. Ботев отвърна с попадение на Мартин Петков, който засече рикоширало центриране на Гайехо. При следващата по-интересна ситуация Сула пропусна с глава от непосредствена близост, а по-късно пак бе спрян от гредата.

