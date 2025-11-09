„Христо Янев извади ЦСКА от много трудна ситуация, трябва да му се даде време – това е пътят“

Един от големите любимци на феновете на ЦСКА в последните трийсетина година Стойко Сакалиев се изказа много ласкаво за наставника на тима Христо Янев след победата над Левски във Вечното дерби. Бившият нападател и администратор на „армейците“ говори пред колегите от „Диема“ като заяви, че младият специалист е успял да предаде своя дух на футболистите си и е извадил „армейците“ от много трудната ситуация, в която се намираха през този сезон.

Стойко Сакалиев не спести похвалите си за Христо Янев

Сакалиев бе категоричен, че Христо Янев обича ЦСКА и иска да предаде своите знания на играчите. Доскорошният служител на клуба допълни, че треньорът на „червените“ е много добър психолог, който е съумял да накара футболистите си да мислят еднакво. Саката, както всички наричат бившия нападател, също така призова шефовете на „армейците“ да даде време на наставника, тъй като отборът е поел по правилния път под негово ръководство.

"Той е добър психолог и накара всички да мислят еднакво"

„Духът, който Христо Янев предаде на футболистите, е значението на тази емблема. Това е човек, който обича клуба, своята професия и иска да покаже, и да предаде своите знания на играчите. Той е добър психолог. Опитва се да ги накара да мислят еднакво всички, той успява да го направи. Извади отбора от много трудна ситуация, мисля, че трябва да му се даде време, това е пътят“, заяви Стойко Сакалиев.

