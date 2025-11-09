Босът на ЦСКА 1948 захапа Хулио Веласкес след загубата от ЦСКА: Каза, че трябва да сме скромни и скромничко чупи само скамейката

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов реши да се включи в дискусията за всичко, което се случи около Вечното дерби на българския футбол между Левски и ЦСКА. Както е известно, „армейците“ се наложиха над „сините“ с минималното 1:0 благодарение на страхотен гол на Джеймс Ето'о от далечна дистанция и по този начин сложиха край на серията от шест поредни мача без загуба на големия съперник.

Цветомир Найденов жегна треньора на Левски

След края на мача босът на ЦСКА 1948 коментира поведението на треньора на Левски Хулио Веласкес, който по едно време изпусна нервите си и ритна резервната скамейка, на която бяха настанени „сините“ на Националния стадион „Васил Левски“. Цветомир Найденов дори качи видео от случката и припомни думи на испанския специалист от преди седмица, когато наставникът призова играчите си да останат скромни и здраво стъпили на земята.

Преди седмица сеньор Веласкес каза : трябва да сме скромни и здраво стъпили на земята, викам си: Евала! Тва е... Posted by Tzvetomir Naydenov on Saturday, November 8, 2025

"Човекът си държи на думата"

„Преди седмица сеньор Веласкес каза: трябва да сме скромни и здраво стъпили на земята. Викам си – евала, това е европейско поведение, не е като нашите чобани! Човекът си държи на думата. С единия крак е здраво стъпил на земята и скромничко, в стил Илия Топурия, чупи само скамейката, а не целия стадион“, написа Цветомир Найденов в профила си в социалните мрежи.

ОЩЕ: Цветомир Найденов заплаши: Кабаков ако го видя на наш мач...няма да има мач