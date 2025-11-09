„Трябва да бъдеш много глупав човек, за да загърбиш националния герб заради някакво име“: Поредна остра атака по Светослав Вуцов

Вратарят на Левски Светослав Вуцов за пореден път бе атакуван заради решението си временно да се оттегли от националния отбор на България. Ударът по младия страж отново дойде от президента на бившия му клуб Венцеслав Стефанов. Както е известно, двамата са в доста обтегнати взаимоотношения още от началото на годината като именно това доведе до неговото преминаване на стадион „Георги Аспарухов“.

Венцеслав Стефанов говори пред медиите след победата на Славия над Монтана в мач от 15-ия кръг на Първа лига. Босът на „белите“ коментира и решението на Вуцов да напусне националния отбор на България. Той бе категоричен, че само „много глупав човек“ може да се откаже от представителния тим на страната заради някакво име.

„Може пък да открием друг вратар“

„Какъв знак е, че Светльо Вуцов няма да участва в националния отбор ли? Знак, че трябва да бъдеш много глупав човек, за да загърбиш националния герб заради някакво име - Пешо, Гошо, Тошо. Не може нито един човек да бъде някаква пречка в изявите ти като национал на България“.

„Не смирение, призовавам за повече разум. Не сме на църква, та да сме смирени. Повече разум! Ти си национал на България. Както и да е, няма значение, може пък да открием друг вратар, който да запази нашата врата суха, дай Боже“, заяви президентът на най-стария столичен клуб.

