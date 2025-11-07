"Есенен ден на водите" събра над 120 посетители в рудодобивния комплекс "Елаците-Мед" (ВИДЕО)

Рудодобивният комплекс на "Елаците-Мед" отвори врати за над 120 посетители по повод инициативата "Есенен ден на водите". Събитието бе част от програмата за отбелязване на 50-годишнината на дружеството и 25 години Група Геотехмин.

Гостите имаха възможност да видят пречиствателните съоръжения, където се намира и новата трета пречиствателна станция на комплекса. Тя е изградена като част от стратегически проект за подобряване качеството на водите и минимизиране на въздействието върху околната среда. Станцията е разположена до съществуващото съоръжение, базирано на технологията на японската Mitsubishi Materials Techno Corporation, и надгражда постигнатите стандарти за ефективност и безопасност.

Новото съоръжение използва технология на германската компания EnviroChemie, която осигурява високоефективно химично и механично пречистване, което е напълно автоматизирано, модулно и гъвкаво. Първоначалният капацитет е 100 литра в секунда и има възможност за надграждане до 250 литра в секунда.

Посетителите бяха впечатлени от мащаба на инвестициите, а част от тях не пропуснаха да отбележат, че чистотата на реките и наличието на риба са най-яркото доказателство за ефективността на пречиствателните съоръжения.

"Много често когато ходим за риба от реката, и се прибираме с дребен и малко по-едър улов, а дори и пъстърва. Това, че има живот в реката, е доказателство, че водите са чисти, а и доста грижи се полагат", споделят хора от района.

Как премина Есенният ден на водите - вижте в репортажа.