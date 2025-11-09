"Ако ГЕРБ имаше 121 депутати, щеше да има друг бюджет": Нови оправдания от Сачева за обругания от всички проект

Предполагам, че още следващата седмица бюджета ще влезе в НС. Днес никой не поема отговорност за недалновидното си законодателство, а се коментира, че сме предложили бюджет, който изпълнява закона, каза в интервю за БНР Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС в НС.

"В ситуацията, в която се намираме и ясното желание да бъдем стабилно правителство, и плавно да влезем в еврозоната, не искаме да търсим плаващи мнозинства, особено за бюджета, защото това би застрашило нашата голяма цел. В бъдещи времена, при прекрояване на света, България трябва да бъде част от общите европейски политики и да завърши напълно своята европейска интеграция. Наясно сме с рисковете, които поемаме и искаме да носим отговорността", заяви Сачева.

И посочи аргументи: "Ако ГЕРБ имаше 121 депутати, щеше да има друг бюджет. В момента има 66 депутата, работи в сложно коалиционно споразумение. Налага се да имаме политика на сътрудничество. Нашата преценка е, че не можем да търсим алтернативни мнозинства. Интересуваме се от нещата, които са възможни, разумни и полезни.

Още: "Положителни" сигнали за "Лукойл", а има ли такива за бюджет 2026? Анализ на икономиста Адриан Николов (ВИДЕО)

Да, бюджетът е коалиционен и отразява вижданията на всички парламентарни групи, които ще го подкрепят." И обясни, че вдигането на пенсионните осигуровки с 2% е било планувано, но с по процент за 2026 и 2027 г. Сега обаче се е наложило да бъде изтеглена промяната по-рано, за да се осигурят приходите и да се осъществят законодателните текстове.

Критиките

"Почти 67% от бюджета са плащания за заплати, здравни и социални. Обективно преценяваме, че нямаме мнозинство за тежки структурни реформи и не искаме да влезем в еврозоната, за да дадем храна на партиите, които казват, колко е зле там", коментира Сачева. Тя е категорична по отношение на проекта за бюджет за 2026 г., че имат оценка и тя е, че "правим възможното тук и сега".

Още: "Да спрем бюджет Жан Виденов 2!": Протест срещу обругания от всички проект на управляващите (СНИМКИ)

За Пътната карта за пенсионната реформа обясни, че трябва да бъде приета до 31 декември т. г. "Правителството работи и чакаме МТСП да дадат информация докъде са стигнали. Усъвършенстването на пенсионната система трябва да бъде стабилна. пътната карта ще даде хоризонт, в който трябва да се случат определени процеси, защото ако не се случат, ще бъдем изправени в криза. Тази година 12 млрд. лв. има трансфер към НОИ. Това надвишава 47%, но е критична точка. По важно е ,че до 3 – 4 години в пенсия излизат около 110 000 души, а на пазара на труда ще влязат 50 000 души. Ако не предприемем стъпки сега, кризите след 4 години няма да могат да бъдат решени от днес за утре", обясни Деница Сачева.