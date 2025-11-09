Любопитно:

"Ако ГЕРБ имаше 121 депутати, щеше да има друг бюджет": Нови оправдания от Сачева за обругания от всички проект

09 ноември 2025, 14:57 часа 536 прочитания 0 коментара
"Ако ГЕРБ имаше 121 депутати, щеше да има друг бюджет": Нови оправдания от Сачева за обругания от всички проект

Предполагам, че още следващата седмица бюджета ще влезе в НС. Днес никой не поема отговорност за недалновидното си законодателство, а се коментира, че сме предложили бюджет, който изпълнява закона, каза в интервю за БНР Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС в НС.

"В ситуацията, в която се намираме и ясното желание да бъдем стабилно правителство, и плавно да влезем в еврозоната, не искаме да търсим плаващи мнозинства, особено за бюджета, защото това би застрашило нашата голяма цел. В бъдещи времена, при прекрояване на света, България трябва да бъде част от общите европейски политики и да завърши напълно своята европейска интеграция. Наясно сме с рисковете, които поемаме и искаме да носим отговорността", заяви Сачева.

И посочи аргументи: "Ако ГЕРБ имаше 121 депутати, щеше да има друг бюджет. В момента има 66 депутата, работи в сложно коалиционно споразумение. Налага се да имаме политика на сътрудничество. Нашата преценка е, че не можем да търсим алтернативни мнозинства. Интересуваме се от нещата, които са възможни, разумни и полезни.

Още: "Положителни" сигнали за "Лукойл", а има ли такива за бюджет 2026? Анализ на икономиста Адриан Николов (ВИДЕО)

Да, бюджетът е коалиционен и отразява вижданията на всички парламентарни групи, които ще го подкрепят." И обясни, че вдигането на пенсионните осигуровки с 2% е било планувано, но с по процент за 2026 и 2027 г. Сега обаче се е наложило да бъде изтеглена промяната по-рано, за да се осигурят приходите и да се осъществят законодателните текстове.

Критиките

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Почти 67% от бюджета са плащания за заплати, здравни и социални. Обективно преценяваме, че нямаме мнозинство за тежки структурни реформи и не искаме да влезем в еврозоната, за да дадем храна на партиите, които казват, колко е зле там", коментира Сачева. Тя е категорична по отношение на проекта за бюджет за 2026 г., че имат оценка и тя е, че "правим възможното тук и сега".

Още: "Да спрем бюджет Жан Виденов 2!": Протест срещу обругания от всички проект на управляващите (СНИМКИ)

За Пътната карта за пенсионната реформа обясни, че трябва да бъде приета до 31 декември т. г. "Правителството работи и чакаме МТСП да дадат информация докъде са стигнали. Усъвършенстването на пенсионната система трябва да бъде стабилна. пътната карта ще даде хоризонт, в който трябва да се случат определени процеси, защото ако не се случат, ще бъдем изправени в криза. Тази година 12 млрд. лв. има трансфер към НОИ. Това надвишава 47%, но е критична точка. По важно е ,че до 3 – 4 години в пенсия излизат около 110 000 души, а на пазара на труда ще влязат 50 000 души. Ако не предприемем стъпки сега, кризите след 4 години няма да могат да бъдат решени от днес за утре", обясни Деница Сачева.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Деница Сачева 51 Народно събрание Бюджет 2026
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес