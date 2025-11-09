"Президентът (бел. ред. - руският диктатор Владимир Путин) не е издал заповед за започване на подготовка за ядрени опити. Първо трябва да се определи тяхната целесъобразност". Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Пред Павел Зарубин, придворното информационно оръжие на Путин, Песков коментира, че Русия остава ангажирана с бариерата пред опитите с ядрено оръжие (спазване на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити), обаче ако друга държава прави такива опити, Руската федерация била длъжна да "изравни резултата" и "да осигури паритет".

Кремъл също така очаква разяснения от Вашингтон след изявленията на Доналд Тръмп относно подновяване на ядрените опити от САЩ, обясни Песков. Той не пропусна да похвали точно като Путин новите оръжия на Русия - ракетата "Буревестник" и ядрения дрон/торпедо "Посейдон", били системи без аналог в света.

По-рано директорът на ЦРУ Джон Ратклиф заяви, че Тръмп е бил прав да твърди, че Русия и Китай са провели тайни ядрени опити, разкривайки, че разузнаването е потвърдило свръхкритични експерименти. Коментарите дойде след интервю на Тръмп за CBS, в което той обвини Русия, Китай и Пакистан в извършване на тайни подземни ядрени взривове.

