Драма в „Овча купел“: Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия победи Монтана в много драматичен двубой от 15-ия кръг на Първа лига. Срещата, която се проведе на стадион „Александър Шаламанов“ в София, завърши при резултат 2:1 за домакините. „Белите“ губеха в резултата до 87-ата минута, но успяха да стигнат до трите точки благодарение на попаденията на Янис Гермуш и Роберто Райчев. За Монтана точен бе Филип Ежикие.

Първото полувреме не предложи нищо запомнящо се

В началото на срещата двата тима създадоха по една добра ситуация за гол пред съперниковата врата, но гол така и не падна. Около 25-ата минута треньорът на Славия Ратко Достанич трябваше да прави принудителна смяна, след като Илиян Стефанов получи контузия. Малко преди края на редовното време на първата част Монтана стигна до добро положение, но ударът на Борис Димитров не затрудни Леви Нтумба.

Всички голове паднаха след почивката

Славия започна по-активно второто полувреме и в 47-ата минута бе много близо до гол. Никола Савич стреля опасно, но Васил Симеонов се намеси и спаси. Монтана отговори с удар на Филип Ежикие, който обаче мина над напречната греда. Все пак в 68-ата минута гостите стигнаха до попадение. Витиньо нацели десния страничен стълб на вратата на „белите“, след което топката попадна в краката на Ежикие, който с глава се разписа за 1:0.

В 87-ата минута футболистите на Ратко Достанич стигнаха до изравнителен гол. Янис Гермуш се разписа с глава след добро подаване на Медвед. Във втората минута на даденото от съдията продължение на срещата Славия направи пълен обрат след гол на Роберто Райчев и в крайна сметка домакините се поздравиха с трите точки.

