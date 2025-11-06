Войната в Украйна:

Бюджет 2026 ще бъде предоговорен: Прогноза на Румен Гълъбинов (ВИДЕО)

06 ноември 2025, 19:30 часа 328 прочитания 0 коментара

Бюджет 2026 ще бъде предоговорен. Това прогнозира в предаването Студио Actualno икономистът и финансист Румен Гълъбинов. Той коментира емоционалните критики към сметка №1 на държавата, като каза, че със сигурност ще има допълнителни консултации в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и в парламентарните комисии: “Аз мисля, че ще се стигне до допълнителни консултации и, както казахте, предоговаряне. Просто им трябва малко повечко време и на синдикатите, и на работодателите добре да смелят това, което им се предлага, за да дойдат с насрещни предложения.

Предполагам, че те ще са удовлетворяващи и тогава политическата подкрепа към бюджета ще нарасне.

Без структурни реформи

Структурни реформи в този бюджет не можем да очакваме. Тъй като което и да е правителство да ги предлага тези структурни реформи, и което и да е народно събрание да трябва да ги одобри като законодателни инициативи, трябва да има широка политическа подкрепа.

В случая не е точно така и затова ми се струва че няма такава.

Възможно е догодина, когато вече преседим една година в еврозоната, тогава вече да започнем да правим и такива бюджети със структурни реформи.

Снимка Министерство на финасите

Пак се връщам на това, което казаха нашите гости предишните дни, от Европейската централна банка, от Международния валутен фонд и Европейската комисия (Кристин Лагард, Кристалина Георгиева и Валдис Домбровскис, които бяха в България на конференцията за въвеждането на еврото, бел. ред.).

Ползите от еврото

Те ни поощряват, те ни вдъхват повече увереност, като ни казват: “Спокойно, влезте в еврозоната, ще видите, че ще е по-добре, ще пораснат доходите, бече бизнесът ще може много по-добре да оперира и в цялото европейско, икономическо и финансово пространство.“

Въобще ползите ще са несравними. То е същото като влизането ни в Шенген и по сухопътни граници.

Ние трябва сега за тази година, 2025-а като измине, да направим един хубав анализ какво всъщност спечелихме от влизането ни в Шенген по сухопътни, морски и въздушни граници. Така ще бъде и с еврозоната.“

Рзонно е да се увеличи пенсионната вноска, през 2027 г. може да скочи и здравната, каза още икономистът. Увеличението на данък дивидент на 10% може да мотивира бизнеса да реинвестира печалбата си, вместо да я тегли като дивидент, смята той. Сега не му е времето за вдигане на още данъци и осигуровки, каза Румен Гълъбинов.

Още – във видеоматериала.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
бюджетен дефицит данъци Студио Actualno пенсионни осигуровки Бюджет 2026
