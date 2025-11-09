Шеф в Левски: Боли ни, защото ни пука – трябва да приемем загубата с достойнство

Един от шефовете на Левски излезе с емоционален пост в социалните мрежи след загубата от ЦСКА във Вечното дерби на българския футбол. Климент Йончев, който е директор „Комуникации“ на стадион „Георги Аспарухов“, сподели, че всички в клуба ги боли от поражението, но това е защото на тях им пука. Той допълни, че „сините“ трябва да приемат загубата с достойнство и да продължат да работят със същото темпо.

Климент Йончев е категоричен, че няма смисъл от оправдания

Мнението на Йончев коренно се различава от това на Даниел Боримиров, който веднага след последния съдийски сигнал на Вечното дерби изригна, че „сините“ са „съживили мъртъвци“. Директорът „Комуникации“ в българския гранд също така бе категоричен, че след подобна загуба няма смисъл от оправдания. Той също така изказа своето възхищение от публиката на Левски и благодари на феновете, които присъстваха на Националния стадион, за да подкрепят отбора на Хулио Веласкес.

Боли ни, защото ни пука 💙 Трябва да приемем загубата с достойнство и да продължим да работим в същото темпо. Няма друг начин и няма смисъл от оправдания. Само “Левски” и поклон пред тази публика 👏 Posted by Kliment Yonchev on Saturday, November 8, 2025

"Само Левски и поклон пред тази публика"

„Боли ни, защото ни пука. Трябва да приемем загубата с достойнство и да продължим да работим със същото темпо. Няма друг път и няма смисъл от оправдания. Само Левски и поклон пред тази публика“, написа Климент Йончев.

Наскоро Климент Йончев подкрепи вратаря на Левски Светослав Вуцов, който си навлече гнева на феновете на Черно море, след като няколко пъти им се поклони при успеха на „сините“ с 3:1 в Първа лига.

