Войната в Украйна:

Нежността е новият пънк: Какво ни очаква на фестивала Киномания? (ВИДЕО)

07 ноември 2025, 12:53 часа 389 прочитания 0 коментара

Фестивалът "Киномания", утвърдил се като емблематично събитие в културния календар на София, отново ще представи богата селекция от актуални и интригуващи продукции. Броени дни остават до началото на 39-ото издание, което ще се проведе от 13 до 30 ноември, а билетите за филмите са вече в продажба онлайн. Събитието остава вярно на традицията и кани публиката у нас да преживее на голям екран световни заглавия съвсем скоро след прожекциите им на най-реномираните кинофоруми.

Очаквано откриването е с български филм – на 13 ноември от 19:00 ч. в зала 1 на НДК ще бъде представен "Made in EU" на Стефан Командарев. Българо-германско-чешката копродукция имаше своя дебют на кинофестивала във Венеция, където беше посрещната с дълги овации.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Златна роза

"За да влязат филмите в програмата на фестивала, най-важно е да бъдат хубаво кино. За мен това значи добре разказана история, която вълнува. Разбира се, още по-хубаво, ако е разказана красиво визуално и ако в нея има актьорски изпълнения, които се помнят. Смятам, че това важи за почти 55-те заглавия на фестивала тази година. Специално за "Made in EU", откриващият ни филм, това е, например изпълнението на Гергана Плетньова, която влиза в ролята на една шивачка - майка, от малко населено място, в българската съвременна действителност, която трябва да защити себе си, да защити семейството си, да защити правото си и достойнството си.", сподели програмният директор на фестивала Христо Христозов в предаването "Студио Actualno". 

Ключов акцент в програмата на "Киномания" е скандинавското кино, а първото тазгодишно заглавие от селекцията е на утвърдения съвременен режисьор Йоаким Триер. Филмът му "Сантиментална стойност" (Sentimental Value, 2025), на който е и съсценарист, спечели престижната "Голяма награда" (Grand Prix) от конкурсната програма в Кан и е избран за норвежката кандидатура в надпреварата за "Оскар" за най-добър международен пълнометражен филм. Предишната продукция на Триер – "Най-лошият човек на света" (The Worst Person in the World, 2022), му донесе две номинации за Наградите на Академията.

Повече за фестивала и филмите, които ще гледаме - вижте в интервюто.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
Киномания фестивал Студио Actualno филми Христо Христозов
Още от Интервю
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес