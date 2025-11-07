Нежността е новият пънк: Какво ни очаква на фестивала Киномания? (ВИДЕО)

Фестивалът "Киномания", утвърдил се като емблематично събитие в културния календар на София, отново ще представи богата селекция от актуални и интригуващи продукции. Броени дни остават до началото на 39-ото издание, което ще се проведе от 13 до 30 ноември, а билетите за филмите са вече в продажба онлайн. Събитието остава вярно на традицията и кани публиката у нас да преживее на голям екран световни заглавия съвсем скоро след прожекциите им на най-реномираните кинофоруми.

Очаквано откриването е с български филм – на 13 ноември от 19:00 ч. в зала 1 на НДК ще бъде представен "Made in EU" на Стефан Командарев. Българо-германско-чешката копродукция имаше своя дебют на кинофестивала във Венеция, където беше посрещната с дълги овации.

Източник: Златна роза

"За да влязат филмите в програмата на фестивала, най-важно е да бъдат хубаво кино. За мен това значи добре разказана история, която вълнува. Разбира се, още по-хубаво, ако е разказана красиво визуално и ако в нея има актьорски изпълнения, които се помнят. Смятам, че това важи за почти 55-те заглавия на фестивала тази година. Специално за "Made in EU", откриващият ни филм, това е, например изпълнението на Гергана Плетньова, която влиза в ролята на една шивачка - майка, от малко населено място, в българската съвременна действителност, която трябва да защити себе си, да защити семейството си, да защити правото си и достойнството си.", сподели програмният директор на фестивала Христо Христозов в предаването "Студио Actualno".

Ключов акцент в програмата на "Киномания" е скандинавското кино, а първото тазгодишно заглавие от селекцията е на утвърдения съвременен режисьор Йоаким Триер. Филмът му "Сантиментална стойност" (Sentimental Value, 2025), на който е и съсценарист, спечели престижната "Голяма награда" (Grand Prix) от конкурсната програма в Кан и е избран за норвежката кандидатура в надпреварата за "Оскар" за най-добър международен пълнометражен филм. Предишната продукция на Триер – "Най-лошият човек на света" (The Worst Person in the World, 2022), му донесе две номинации за Наградите на Академията.

Повече за фестивала и филмите, които ще гледаме - вижте в интервюто.