Директор на ЦСКА: За себе си скромно, а за другите с почит и уважение!

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров бе изключително доволен от успеха на „армейците“ във Вечното дерби срещу Левски. Тимът на Христо Янев спечели срещата с минималното 1:0 с гол на Джеймс Ето'о, който се разписа със страхотен удар от двайсетина метра. По този начин „червените“ сложиха край на серията от шест поредни победи на големия съперник във всички турнири.

Михаил Александров благодари на феновете на ЦСКА

Александров използва социалните мрежи, за да публикува своето мнение за двубоя. Той благодари на всички феновете на ЦСКА, които подкрепиха тима в дербито с Левски. Бившият полузащитник също така използва и два цитата. Вторият бе особено любопитен - „За себе си скромно, а за другите с почит“. Директорът на „армейците“ добави „и с уважение“.

Ето и цялата позиция на Александров без редакторска намеса:

„Думата „ДЕРБИ“ в своят пълен смисъл - напрежение, емоция, радост за едни и тъга за други! Благодарим на всеки фен, който беше на стадиона! Вие показахте подкрепа и сплотеност! Такава, каквато винаги е водила клуба ни напред!“.

„2 цитата за историята: 1. Карим Абдул-Джабар: „Можеш да спечелиш само ако научиш как да губиш. 2. „De se ipso modifice, de aliis honorifice - За себе си скромно, а за другите с почит“. Аз бих добавил - „И уважение“...който, както иска да го разбира! САМО ЦСКА!“, написа Михаил Александров.

ОЩЕ: След краха срещу ЦСКА: В Левски заговориха за "тимчета разни" и обещаха нещо голямо на феновете