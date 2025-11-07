2 напитки, които облекчават киселините мигновено

Киселините в стомаха са често срещан храносмилателен проблем, който засяга милиони хора по целия свят. Това неприятно усещане за парене в гърдите може наистина да повлияе на ежедневието. Но има бързо решение. В скорошен бюлетин д-р Саураб Сети, водещ гастроентеролог от Калифорния, обучен в Харвард и Станфорд, предлага две прости напитки, които могат да помогнат за облекчаване на киселините незабавно.

Забравете за киселините: 5 естествени лечения, които ще ви облекчат мигновено

Какво е киселини?

Според Националната здравна служба (NHS), киселините в стомаха са усещане за парене в гърдите, причинено от стомашна киселина, която се движи нагоре към гърлото (киселинен рефлукс). Ако киселините се появяват често, те могат да се развият в състояние, наречено гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ). Сега нека разгледаме средствата, които облекчават киселините.

Още: Парене и болки след хранене? Ето храната, която най-много влошава киселините

Пийте обикновена вода

Според д-р Сети, една обикновена напитка може да облекчи киселините. „Ако в момента изпитвате това усещане за парене в гърдите, има една напитка, която може да ви даде незабавно облекчение“, каза той. Въпросната напитка е обикновена вода. Да, точно така.

Как водата помага за облекчаване на киселините? „Стомашната ви киселина е твърде концентрирана и имате нужда от нещо, което да я разреди бързо.“

„Водата действа, защото разрежда стомашната киселина и може да ви даде незабавно облекчение от чувството на парене. Това е най-простото решение, но повечето хора първо посягат към антиациди“, обясни лекарят.

Още: Край на стомашните киселини! Спасението е в тези 5 храни

Проучване от 2019 г. показа, че пиенето на алкална електролизирана вода може да помогне при киселинен рефлукс. Според д-р Сети обаче, обикновената вода е ефикасна.

Отпийте малкочай от джинджифил

Втората напитка, която може да помогне при киселини, е джинджифиловият чай. „Ако искате нещо по-успокояващо, опитайте джинджифилов чай“, каза лекарят.

„Джинджифилът естествено успокоява храносмилателната система и може да помогне за намаляване на възпалението, което причинява киселини“, добави той.

Още: Здравен съвет за деня, 6 февруари: Лекар: Пийте кафето така, за да нямате киселини

Джинджифилът е богат на химикали и антиоксиданти, като фенолни съединения. Според проучване от 2023 г., публикувано в Nutrients, тези съединения са свързани с множество ползи за здравето, включително намаляване на възпалението, свързано с киселинен рефлукс .

Как да приготвим чай от джинджифил

Обелете и нарежете пресен корен от джинджифил (около 1-2 инча)

Кипнете вода в тенджера или чайник

Още: Помага или пречи прясното мляко при киселини

Добавете резенчета джинджифил към врящата вода

Оставете да къкри 10–15 минути

Свалете от котлона и оставете да се запари още 5 минути

Прецедете джинджифила и пийте горещ

Още: Ако имате рефлукс - забравете за тези храни!

Можете да регулирате силата на джинджифила, като промените времето, през което го запарвате. Колкото по-дълго го запарвате, толкова по-силен е вкусът и толкова повече ползи за храносмилането. „Дръжте и двата варианта под ръка – вода за незабавно облекчение, чай от джинджифил за по-дълготраен комфорт“, предлага лекарят.