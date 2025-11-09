79-годишен британски милиардер си търси булка: Но само ако му роди момче (ВИДЕО)

Британският аристократ сър Бенджамин Слейд, 79-годишен мултимилионер, от десет години си търси млада жена, която да му роди дългоочаквания син, на когото да завещае цялото си богатство. Аристократът притежава имението Маунсел в Съмърсет, Югозападна Англия, (1300 акра заедно с конюшни и ниви), а нетното му състояние възлиза на приблизително 20 милиона паунда. Вече десет години той си търси по-млада жена (между 30 и 40-годишна, според изискванията му), за да запази семейната линия и да си осигури мъжки наследник.

Сър Слейд е използвал различни методи: публикувал е обяви във вестници, замразил е спермата си, участвал е дори в ТВ-предаването "Millionaire Age Gap Love" (по Channel 5) и се е регистрирал в популярното приложение за запознанства Tinder, където доста е поизлъгал за възрастта си и се е представил за едва 56-годишен.

Неотдавна той се е сгодил за 33-годишната американка Сара Сънди Спейн, поетеса и композитор. Двамата се запознали чрез елитна агенция за "съвместно родителство". Но милионерът отново не останал доволен и отменил сватбата, след като Спейн чрез инвитро процедура му родила дъщеря - Вайълет, а не дългоочаквания син.

През 2022 г. британски медии разкриха, че сър Слейд така и не пожелал да види детето си, което сега живее във Франция с майка си в луксозен замък на семейството от XVI век. Впрочем Сара Спейн нарича постъпката на милионера "абсолютно безсрамна", цитира я Daily Express.

🔥🚨DEVELOPING: This 79-year-old millionaire is looking for young women to give him a son to inherit his fortune and estate. Sir Benjamin Slade‘s property spans over 1,200 acres and includes a historic manor known as Maunsel House.



Slade had previously advertised for a partner… pic.twitter.com/qqkC9pvQMZ — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 28, 2025

Търсенето за сър Бенджамин Слейд по всичко изглежда, че ще продължи.

А може би съдбата ще провали тези му планове - защото според британски издания има информации, че бъдещето на имението Маунсел е доста несигурно и може да се изплъзне от ръцете на твърде претенциозния аристократ. Има съобщения, че сър Слейд е водил преговори с голяма хотелска компания за дългосрочен наем, така че тя да поеме управлението на обширното имение, в което е отсядал някога писателят Джефри Чосър, написвайки тук "Кентърбърийски разкази". Така сър Слейд се надява да защити имота чрез структурирана сделка, макар че при това положение той самият ще има право да посещава фамилното владение вече само срещу заплащане.

Снимка: принтскрийн/YouTube/This Morning

