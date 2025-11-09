След краха срещу ЦСКА: В Левски заговориха за „тимчета разни“ и обещаха нещо голямо на феновете

Ръководството и феновете на Левски приеха много тежко загубата от ЦСКА във Вечното дерби на българския футбол. Както е известно, „червените“ се наложиха над съперника си с минималното 1:0, а единственото попадение в срещата бе дело на Джеймс Ето'о и падна в 77-ата минута. По този начин „армейците“ сложиха край на серията от шест поредни победи на големия съперник.

Боримиров бе бесен след загубата

Веднага след края на мача изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров бе бесен и скочи на ЦСКА като обяви, че „сините“ са „съживили мъртъвци“. Бившият полузащитник бе категоричен, че „армейците“ само са лежали по терена и не са играли футбол. Днес пък от стадион „Георги Аспарухов“ пуснаха публикация в социалните мрежи, в която заговориха за „тимчета разни“ и обещаха нещо голямо на фенове, а именно, че футболът ще победи. От Левски явно визират думите на своя директор.

„Футболът ще победи“

Въпреки поражението от ЦСКА „сините“ продължават да водят убедително във временното класиране в Първа лига. Столичани са първи с 35 точки – на 5 пред втория ЦСКА 1948, който обаче е с мач по-малко. Шампионът на България в последните 14 години Лудогорец пък е на четвърта позиция с 24 пункта, но и два двубоя пасив спрямо Левски.

„Заедно в победите. Още по-сплотени в загубите. Това отличава “Левски” от всички останали тимчета разни. Благодарим ви за подкрепата и обещаваме – Футболът ще победи“, написаха „сините“ в социалните мрежи.

